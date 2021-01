Ruibal: "No sólo debemos mostrar esta actitud en el derbi"

Aitor Ruibal fue el otro jugador del Real Betis que ofreció sus impresiones de lo ocurrido en El Gran Derbi. "En la segunda parte, en la primera ocasión que tienen, nos llegan una vez y nos meten un gol. Pero el equipo ha dado un paso adelante y hemos empatado y seguido buscando la victoria. Hemos podido ganar", comenzó diciendo el canterano.

"No sólo tenemos que tener esta actitud en el derbi. El derbi te hace excites más, pero creo que tenemos que seguir por este camino y jugar así. Si jugamos asím no se nos puede reprochar nada. Lo hemos dado todo y a seguir buscando victorias", destacó el extremo, a la quien la inclusión de Lainez en el once mandó a la izquierda.

"En la primera parte tuvimos tres claras y en la segunda también un par, también el penalti... Ellos tienen un portero, lo para y hemos hecho mérito para ganar, pero nos quedamos con la sensación de haber estado mejor y a seguir peleando en la Copa. ¿Mi titularidad? Intento aprovechar las oportunidades que tengo. Tengo que seguir haciéndolo igual y mejor", terminó Ruibal.