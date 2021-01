Canales da su versión sobre el penalti de Fekir en el Betis-Sevilla

Todo el beticismo. Toda Sevilla. Toda Andalucía, media España y casi cualquier aficionado al fútbol que estuviera viendo El Gran Derbi se hizo la misma pregunta. ¿Por qué el Betis cambió de lanzador? En el primer lanzamiento, Sergio Canales la puso imparable para el portero del Sevilla y sólo unos días antes había hecho lo mismo con Aitor Fernández (Levante). Entonces, ¿por qué pateó Nabil Fekir el segundo y decisivo lanzamiento? Al francés se le veía frustrado porque, esta vez, quería y no podía marcar las diferencias. Si lo hubiese marcado, no habría debate; pero como Yassine Bono se lo paró, todo el mundo se hace la misma pregunta.

Horas después del choque en el Benito Villamarín, ya en frío y con las sensaciones que ofreció el encuentro digeridas, el propio Canales dio su versión de los hechos ante los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero: "Los dos estamos como lanzadores y es indudable la calidad de Fekir. Yo estaba viendo la pantalla del VAR y él ha cogido el balón como yo lo cogí en el primero. Él estaba convencido y no hay que darle más vueltas". "Hay plena confianza en él", ha remarcado el cántabro, que no oculta su frustración por haber dejado escapar una victoria ante el eterno rival.

"Se nos han escapado dos puntos. Hemos tenido la sensación de control, hemos sido agresivos y me voy con una sensación de que es un partido para haber ganado", consideró Canales sobre el 1-1 con el que acabó el derbi hispalense. En este partido, contro todo pronóstico a pesar de haberse probado unos minutos en Valencia, el internacional español disputó 82 minutos después de haberse recuperado en cuatro semanas de una lesión con un plazo estimado de tres meses de baja y por la que estuvo a punto de pasar por el quirófano.

En este sentido, ha reconocido que la primera opción que se le ofreció fue operarse, a lo que respondió con "muchas horas de trabajo" para acortar plazos. "Desde esa primera información, todo lo que venga es gloria. El club ha trabajado muy bien, todos a mi alrededor hemos metido muchas horas y me puse como objetivo estar antes de final de año", ha explicado.

Por ello, el jugador del Betis reconoce que aún no está del todo recuperado: "Al cien por cien no estoy, todavía voy con el freno de mano en algunas jugadas, intento ser inteligente y concentrarme para todos los gestos agresivos que pueda hacer. Es algo que tenemos hablado, todavía me queda un poco para estar al cien por cien".

"El Betis es mi casa; mi único objetivo es colocarlo arriba"

Canales portó el brazalete de capitán en el derbi ante las ausencias de Joaquín y Guardado y por delante de Mandi, que lleva más tiempo que él en la entidad. El santanderino siente al club como su hogar: "Lo siento como mi casa, el Racing será siempre mi equipo, pero este es un club muy pasional y te lo hacen sentir. Te llega desde dentro y te hace disfrutar más del fútbol. Con el Sevilla hay una rivalidad espectacular, nunca he vivido algo igual, pero el respeto es admirable".

"Mi única motivación y objetivo es colocar arriba al Betis. Estoy encantado en el Betis. Lo que me han transmitido aquí; vestuario, club y afición, hace que sienta esto como mi casa. Es un club pasional, te lo hacen sentir, me ha llegado dentro y desde que estoy aquí disfruto más el fútbol", ha insistido.

Por último, ha afirmado que los jugadores que dieron positivo por coronavirus -Álex Moreno, Joaquín, Guardado y Montoya- se encuentran "bien" y también se pone como objetivo llegar en plenas condiciones a la próxima Eurocopa: "Estoy convencido de que es importante que el equipo funcione. Si el equipo funciona, el premio individual te llega".