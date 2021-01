Adán destaca en Portugal: menos goleado, parapenaltis y asistente

A sus 33 años, y tras quedar libre una vez finalizado su contrato con el Atlético de Madrid, el exbético Antonio Adán se decantó por vivir una aventura en la Liga NOS, aceptado el contrato de dos temporadas más una opcional que le ofreció el Sporting de Portugal. Y al madrileño no puede irle mejor.



Adán defiende la portería menos goleada del campeonato doméstico luso: ha jugado 12 encuentros hasta la fecha y en seis de ellos no ha recibido tanto alguno. Y no sólo eso: el otrora cancerbero heliopolitano ha detenido un penalti y ha dado una asistencia, ante el Vitória Guimarâes.



Del Betis se fue al Atlético en 2018, cuando Serra Ferrer se hizo con los servicios de Pau López y Joel Robles.



?? | FOCO@AntonioAdan13 tem sido destaque na defesa menos batida na @ligaportugal :



??12 jogos

?? 23 defesas

?? 13 defesas dentro área

?? 5 defesas bem sucedidas

?? 1/1 penaltis defendidos

?? 6.98 SofaScore rating



Conta com 6 jogos sem sofrer golos !#SCP pic.twitter.com/DU7j2SeBAj — SofaScore Portugal (@SofaScorePT) January 3, 2021