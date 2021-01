Ningún jugador de las cinco grandes ligas recibió más penaltis que Fekir en 2020

Se le ha señalado mucho, tras fallar la pena máxima que probablemente le habría dado al Real Betis la victoria ante el Sevilla FC en El Gran Derbi, pero la realidad es que, aun sin estar bien (y sin estar bien el equipo), Nabil Fekir continúa generando mucho.

No en vano, empezó este 2021 provocando un penalti. Y no se trata de algo aislado, pues ningún otro jugador de las cinco grandes ligas de Europa (LaLiga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga y Premier League) fue derribado más veces que el ex del Lyon dentro del área rival durante el pasado año.

El franco-argelino sacó cuatro penas máximas, tantas como Ciro Immobile (SS Lazio) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain), según muestra en un gráfico el observatorio de fúbol CIES, lo cual tiene un enorme mérito. La pena es que se siga empeñando en ejecutarlas, porque en la 20/21 no ha transformado ninguno de sus dos intentos: un lanzamiento se lo detubo Édgar Badía y el otro, Yassine Bono. Es decir, que él se lo guisa... pero no se lo come.