Mutilvera-Real Betis: El beticismo ya ha pedido su regalo

Fue el deseo expresado por todos los que laten en verdiblanco tras la buena imagen ofrecida en el derbi. El regalo que todos quieren: que no sea flor de un día. El objetivo de este Betis es competir en cada partido igual que lo hizo ante el eterno rival, con el mismo ímpetu y el mismo arrojo. Es la única forma de ilusionar a la fiel infantería verdiblanca y estar más cerca de los objetivos con los que todos sueñan en Heliópolis.

Empeñados, por tanto, en que la primera cita de 2021 suponga ese necesario punto de inflexión, Manuel Pellegrini y los suyos retoman este miércoles, a las 17:00 horas ante la modesta Mutilvera, una Copa del Rey en la que hace dos campañas los béticos ya estuvieron muy cerca de alcanzar la gloria, al quedarse a un paso de la final. Por recurrente no deja de ser cierto y nadie esconde que el torneo del K.O., además de brindar la opción de levantar un título, es el camino más corto hacia Europa, por lo que conviene tomarse esta competición con la máxima seriedad y profesionalidad posibles.

Para ello, Pellegrini pondrá en liza un once de garantías en el que combinará teóricos titulares con aquellos que no vienen contando con tantos minutos. Una decisión en buena medida obligada, pues sigue sufriendo un largo a carrusel de bajas. En principio, no recuperará a ninguno de los nueve jugadores que se perdieron el duelo cainita y a última hora de este martes se canceló el viaje previsto a tierras navarras a la espera de conocer el resultado de los últimos test PCR, por lo que aún podría haber sorpresas en este sentido.

Siguen en cuarentena tras dar positivo por coronavirus Joaquín Sánchez, el mexicano Andrés Guardado y Martín Montoya, además de Álex Moreno, cuy positivo se conoció a principios de la pasada semana. Y junto a ellos, tampoco podrán ser de la partida por diversas lesiones otros cinco futbolistas: el meta Dani Martín, el central Marc Bartra, los medios Víctor Camarasa y el luso William Carvalho y el extremo Cristian Tello.

De este modo, podrían continuar en el once jugadores como Emerson, si bien el canterano Fran Delgado oposita a darle descanso, Mandi, Miranda o Guido Rodríguez, que no estará ante el Huesca por sanción. Por contra, pueden entrar otros como Joel Robles bajo palos para dar descanso a Bravo, que llegó muy justo al derbi; Sidnei en el eje de la zaga, con el fin de ganar el ritmo perdido tras dejar atrás su lesión; o Paul en el centro del campo.

Las principales novedades pueden llegar en ataque, con la entrada de Borja Iglesias en punta, Juanmi caído a un costado y el canterano Rodri en el rol de Canales, al que toca reservar para citas más exigentes. El elemento restante debe salir entre Lainez y Aitor Ruibal, que rayaron a un gran nivel ante el eterno rival y han cambiado su estatus en el equipo, si bien las bajas no permiten más rotaciones.

Enfrente, la Unión Deportiva Mutilvera, de Segunda B, buscará la sorpresa en una eliminatoria a partido único, y por tanto sin red de seguridad. Para ello, la localidad navarra de Mutilva se ha engalanado para la cita más mediática de su historia, en la que podrá contar con aficionados en sus gradas para tratar de dar la campanada.

"El equipo está con muchísimas ganas de demostrar lo que poco a poco vamos consiguiendo", indicó a Efe el entrenador de los navarros, Andoni Alonso, sobre un partido "especial" que esperan competirlo "de la mejor forma posible". "El encuentro nos va a demandar tanto en defensa como en ataque y debemos entregarnos al cien por cien", añadió.

Las duras condiciones meteorológicas y el césped de hierba artificial del estadio Mutilnova serán las otras bazas locales, además de una ilusión a la que el Betis debe responder con mano firme, como ya hizo en la primera ronda frente al UCAM Murcia. Es el regalo de Reyes que esperan todos los béticos.

Alineaciones probables:

Mutilvera: Mugueta; Sebas, Mahugo, Ibáñez, Barace; Juanlu Cisneros, Jesús Ayensa, Eder Abaurrea, Javier Briñol, Lizarraga; y Javi López.

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Paul; Lainez, Rodri, Juanmi y Borja Iglesias.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: Municipal Mutilnova (césped artificial).

Hora: 17:00 h.

TV: DAZN