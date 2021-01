La opinión de Pellegrini sobre las posibles salidas en el Betis: Loren, Carvalho, Sidnei...

El Betis mira con atención al mercado invernal de fichajes que se inauguró este pasado lunes, 4 de enero, y espera su oportunidad siendo consciente de que tiene muchos condicionantes. Como viene apuntando puntualmente ESTADIO, el club verdiblanco tiene la prioridad de reforzar la defensa y le gustaría sumar efectivos en el centro del campo, pero para ello antes debe cerrar salidas que financien operaciones que ya fueron imposibles de acometer en verano por los mismos motivos estrictamente económicos.

En el mismo sentido, es obvio pensar que el Betis no va a dejar salir a ningún jugador de la actual plantilla mientras no tenga más que asegurada la posibilidad de reforzarse con otro jugador de nivel, por lo que desde el Benito Villamarín piden prudencia y dejan caer que no habrá novedades, al menos, en estos primeros días de la ventana de transferencias de enero.

Varios son los nombres que están en la rampa de salida. Por un lado, Loren Morón está en el visor del Atlético; Sanabria ya ha dejado claro que quiere quedarse y eso hace que aumenten las opciones de marcharse de Borja Iglesias.

Además, William Carvalho está en la agenda del Benfica, entre otros clubes, y este mismo martes Goal apunta a que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, habría dado el visto bueno a la salida de Sidnei, que no está entrando en las alineaciones a pesar de la lesión de Bartra, de que Mandi sigue sin estar a su mejor nivel tras su baja después de dar positivo en coronavirus y del pobre rendimiento de Víctor Ruiz. Sin embargo, el chileno ha cerrado la puerta de salidas por el momento.

"No estamos pensando ni en salidas ni en entradas ahora mismo. Si hay alguna oferta que al club le convenga, y sabemos que el club necesita vender, se valorará en el momento adecuado. Ahora mismo, hay reglas que cumplir y la situación económica no permite pensar en traer a nadie", ha manifestado con sinceridad en la rueda de prensa telemática previa al Mutilvera-Betis de este miércoles en Copa del Rey.

"Sobre la posible salida de Sidnei, voy a responder igual que a la pregunta anterior sobre Loren, Carvalho o cualquier otro jugador. Ahora mismo no podemos pensar en eso", ha remarcado ante la insistencia en las preguntas sobre el recién estrenado mercado invernal y la posibilidad de vender para reforzarse.