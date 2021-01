Pellegrini, sobre los nuevos positivos en el Betis, la resaca "amarga" del derbi, el duelo de Copa...

El mercado invernal de fichajes abrió sus puertas este lunes y hay muchas noticias sobre posibles entradas y salidas en el Real Betis; El Gran Derbi ante el Sevilla FC queda aún muy reciente; el lunes, en LaLiga, el cuadro verdiblanco visitará a un Huesca que medita despedir a Míchel para sentar al exbético Rubi en el banquillo de El Alcoraz y después de los cuatro positivos en coronavirus de la semana pasada, están pendientes de los resultados de más pruebas que podrían confirmar, como mínimo, otros dos casos más.

Hay numerosos temas de actualidad en torno al Betis, pero su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini ha pasado de puntillas por la mayoría de ellos. Quiere que todos los sentidos estén puestos en la visita al Mutilvera, equipo navarro que juega en Segunda B y que este miércoles (17:00 horas) les recibirá en su estadio con la intención de dar la campanada y eliminarles de la Copa del Rey.

"Si no salimos con las mismas ganas que en el derbi , con el convencimiento de que hay grandes equipos y grandes jugadores en todas las categorías y si no salimos con toda la intensidad necesaria , estoy seguro de que vamos a pasar un mal rato ", ha añadido sobre su rival copero.

"El Mutilvera es un equipo al que, ya que juega varias divisiones más abajo que nosotros; pero sabemos cómo es la Copa del Rey y no serían la primera vez que equipos de Primera división caen eliminados ante clubes más modestos", hael míster verdiblanco en la rueda de prensa telemática celebrada este martes, antes de viajar a tierras navarras.

Las nueve bajas las mantenemos, no hay nadie que se haya recuperado para este partido y la lista será muy parecida a la que hicimos ante el SevillaFC". "Esta vez sólo pueden ir 20 jugadores (en LaLiga son 23) así que alguien se caerá. Haremos la mejor lista posible para no desantender la Copa, porque es muy importante el camino en esta competición para nosotros". , no hay nadie que se haya recuperado para este partido y la lista será muy parecida a la que hicimos ante el SevillaFC". "Esta vez(en LaLiga son 23) así que alguien se caerá. Haremospara no desantender la Copa, porque es muy importante el camino en esta competición para nosotros". "No creo que sea un partido (el del Mutilvera) que se pueda ganar en los primeros minutos. La idea es ir a allí a ganar y ya veremos qué hacemos luego. Si lo logramos, porque no es fácil jugar en campos como ése, de césped sintético, ya veremos cómo preparamos otros partidos como el de Huesca", ha insistido.

No obstante, hay noticias extradeportivas que influyen de manera decisiva en sus planes, como los. "Vamos apara que no haya ninguna", ha afirmado preguntado por la convocatoria ante el conjunto navarro, donde es seguro que no van a estar ni los(Álex Moreno, Joaquín, Guardado y Montoya) ni los(Tello, Carvalho, Bartra, Dani Martín y Camarasa).