Pellegrini: "Cada vez que Rodri tiene el balón hace cosas distintas".

Manuel Pellegrini estaba satisfecho del triunfo, pero más aún de la seriedad demostrada por el Betis, de los golazos de Miranda y Emerson y, sobe todo, de un Rodri en el confía mucho y al que elogió su partido.

"Ganar era una obligación porque nos enfrentábamos a un equipo que es dos divisiones inferior. Era un encuentro difícil por la motivación que tenía el rival. Comenzamos perdiendo con un gol a balón parado, pero el equipo tomó el control del juego y pudimos darle la vuelta y finiquitar el encuentro con el tercero", analizaba el técnico chileno, quien destacaba la regularidad que ha demostrado el Betis en los dos primeros partidos de la Copa: "El equipo ha jugado en los dos partidos con la seriedad y concentracion que se necesita. No basta con creer que el rival es de otra división, luego hay que demostrarlo".

Asimismo, Pellegrini se felicitaba por los goles y, sobre todo, por los autores, alguno de ellos como Juanmi, que lo necesitaban mucho tras pasarlo muy mal. "Estoy muy contento con Miranda, que ha anotado un gran gol, el de Emerson es un golazo. Y sobre todo del de Juanmi, que llega de una lesión y poco a poco se va poniendo a punto", afirmó.

Pero al que de verdad le gusta destacar es al canterano Rodri. "Hizo un gran partido. Tiene un gran futuro y yo tengo mucha confianza en él. Cada vez que tiene el control de balón hace cosas distintas".

Sin tiempo para descansar, el entrenenador verdiblanco ya piensa en LaLiga y en el choque que les enfrentará al Huesca el próximo lunes. "Nos quedan dos partidos para acabar la primera vuelta y ojalá en ellos agrandemos el casilleto de puntos. El equipo se va a ir estabilizando cada vez más".

Por último, se le preguntó por la polémica y a las quejas de otros equipos por la falta de protocolo en la Copa. "No se entiende que en la Copa haya público y no pueda haberlo en la Liga, pero yo no soy el encargado de analizarlo", concluía.