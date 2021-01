Un cumpleaños especial para Lainez: dos años en imágenes

Se cumplen este domingo 10 de enero dos años desde el fichaje de Diego Lainez por el Betis, un periodo de muchos altibajos para el jovencísimo extremo de Villahermosa. Con apenas 20 años, arribó todavía en edad juvenil a Europa, un salto que muchos en su país, entre ellos su ex entrenador, Miguel Herrera, vieron precipitado, lo que le valió una agria polémica, con cruce de declaraciones entre ambos. No entendía el futbolista que el preparador atacase a su familia, asumiendo él toda la responsabilidad de la decisión.



Sea como fuere, el ex de América no ha conseguido continuidad ni regularidad en Heliópolis, con 44 participaciones oficiales (la mayoría testimoniales, pues suma sólo 1.421 minutos), que ha saldado con dos goles y cuatro asistencias, pese a todo. Después de varios amagos de paso al frente con Setién y Rubi, ahora parece haber convencido a Pellegrini, que le dio la titularidad en el derbi y la mantuvo en Copa, presentándose, por las bajas pero también por su rendimiento, como una clara opción al once este lunes en Huesca.



Su hermano Mauro, por cierto, aprovechó la efeméride para lograr esta pasada madrugada en España su primer gol con el América, el equipo que lanzó al estrellato al pequeño de la zaga, en la primera jornada de la Liga MX.