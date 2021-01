Pellegrini apuesta por aplazar el Huesca-Betis: "Es muy arriesgado viajar y jugar"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa con la evidente preocupación de cómo van a afrontar el viaje hasta Huesca debido a la borrasca Filomena y del estado del césped de El Alcoraz para la hora de la disputa del partido (lunes a las 21:00 horas).

"El viaje es un tema bastante complicado, tiene bastante riesgo porque están los aeropuertos cerrados, lo más probable es que se pueda viajar al aeropuerto de Zaragoza y luego haremos una hora por carretera hasta Huesca, una carretera con nieve que tambiés es un riesgo y por ahora todavía no está muy claro cómo se va a realizar", ha comentado Pellegrini, que es partidario de aplazar el partido.

"Sin lugar a dudas que sí (aplazarlo), me parece muy arriesgado la manera en que se va a viajar y el estado del campo, que está nevado al completo, para hacer un partido de fútbol normal. Me parece bastante responsable el exigir jugar un partido en una condiciones normales así que vamos a esperar... Ahora tenemos que estar disponibles a la decisión de LaLiga", ha explicado.

Sea como fuere, el Betis tiene previsto salir de Sevilla a las 18:00 horas, a no ser que haya novedades: "Programamos el viaje a las seis de la tarde vía aérea a Zaragoza y de allí coger el bus hasta Huesca. No sé si se va a modificar en las próximas horas".

En cuanto a las ausencias para el partido ante los oscenses, el míster verdiblanco ha dicho: "Los test han sido todo correctos, no hay más jugadores con Covid-19 y ya se reincorporó Álex Moreno que pudo pasar todos los test normal y ya con el plantel. La baja de Guido es importante porque venía jugando a un gran nivel. Pero como siempre digo en cuanto a los lesionados, hay un plantel, y ahora le toca la responsabilidad a Paul de demostrar por qué está en el Betis, todos le tenemos mucha confianza, esperemos que pueda reemplazar a Guido y juegue en el nivel que todos sabemos que puede dar que es un buen nivel".

Por último, Pellegrini habló sobre la situación deportiva del Huesca y su entrenador, Míchel: "El Huesca me parece un equipo que juega bien al fútbol, ha tenido muchos empates que ha merecido ganar, tiene muy clara su idea, y no me parece correcto que el técnico esté cuestionado aunque esté en la última posición, es un equipo que tiene muy claras las ideas y que juega muy bien así que no nos podemos creer que jugamos contra un equipo fácil porque ha demostrado que no es así".