Mandi: "Hemos cambiado de mentalidad"

Mandi se mostró muy satisfecho por el triunfo conseguido por el equipo y sobre todo por la actitud y el juego evidenciados en El Alcoraz. "Es un triunfo muy importante. Después del derbi estábamos jodidos porque merecimos ganar y tanto en Copa como aquí lo hemos conseguido", señaló el argelino, que añadió: "Hemos hehco un trabajo tremendo, el equipo ha tenido mucho compromiso y si seguimos así siempre vamos a estar más cerca de ganar que de perder"

En este sentido, el zaguero señaló que el equipo ha mejorado en muchos aspectos, entre ellos en la mentalidad; ", ha cambiado algo, no sé, y ojalá sigamos así y vayamos para arriba, el objetivo del Betis es estarlo y".

Cuestionado por su gol y su acierto de cara a puerta, Mandi quiso destacar más el hecho de no haber encajado: "Estoy más feliz por no encajar goles, eso me encanta; el gol es una recompensa del trabajo del equipo, que ha sido espectacular".