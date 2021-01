Aportación mejorable, pero crucial: los números de Fekir no engañan

Aportación mejorable, pero crucial: los números de Fekir no engañan LaLiga

Está gafado de cara al gol, como demuestra el dato de que no marca desde el 20 de septiembre del año pasado, al tiempo que se ha llevado tres meses y medio sin brindar una asistencia: los que pasaron desde el pase de gol a William Carvalho ante el Real Madrid al medido a la cabeza de Sanabria en El Alcoraz. Entre ambos, dos penaltis provocados por él mismo y errados contra Elche y Sevilla, amén de un rostro de decepción que el campeón del mundo no puede ocultar. Sin embargo, Nabil Fekir no deja de intentarlo, incluso cuando parece imposible horadar la telaraña tejida por los rivales, como el Huesca este lunes.

Lo cierto es que el rendimiento del francés es bastante mejorable, especialmente en términos de continuidad, aunque su aportación desde que llegó ha sido crucial, hasta el punto de que marcó, asistió o provocó un penalti en 18 de sus 51 encuentros como verdiblanco (el 35%) en todas las competiciones (LaLiga y la Copa del Rey), un balance que, como recoge el perfil especializado @LaLigaenDirecto, se salda con 8 tantos, 6 pases determinantes y 9 penas máximas bajo su responsabilidad en este año y medio en Heliópolis.

Según el análisis de los citados 18 compromisos (todos ligueros, por lo que el porcentaje de incidencia crece hasta el 37,5%), el Betis habría dejado de sumar sin su participación directa o indirecta (y no se cuentan los pases previos pero decisivos antes de una asistencia, que también los hubo, como en El Sadar hace poco) la friolera de 14 puntos, mientras que sus errores sólo privaron de los dos extra (de 1 a 3) que habría sumado en el derbi de haber convertido la pena máxima detenida por Bono. El recuento es el siguiente:



TEMPORADA 19/20.-

* 2 penaltis provocados en casa ante el Mallorca por mano de Koutris y derribo de Fran Gámez (gol de Canales y gol suyo)

* 1 penalti provocado ante el Barça por mano de Lenglet (gol de Canales)

* 1 penalti provocado en San Mamés (falló Canales)

* 1 penalti provocado en Mallorca (marcó Joaquín) y 1 gol suyo de jugada

* 1 penalti provocado en casa ante el Getafe (marcó Joaquín)

* 1 penalti provocado en Mendizorroza (falló Joaquín) y una asistencia a Emerson

* 1 gol al Leganés

* 1 gol en Eibar

* 1 gol al Celta en el Villamarín

* 1 gol en el Camp Nou

* 1 asistencia a Loren en Mestalla

* 1 asistencia a Sidnei ante el Real Madrid en Heliópolis

* 1 asistencia a Tello frente al Granada aquí

TEMPORADA 20/21.-

* 1 penalti provocado en el derbi (lo falla él mismo)

* 1 penalti provocado ante el Elche (lo falla él mismo)

* 1 gol al Valladolid de penalti (por mano de Óscar Plano)

* 1 asistencia a William Carvalho ante el Real Madrid

* 1 asistencia a Sanabria en Huesca