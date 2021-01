Dani Martín será operado este viernes

Malas noticias para Dani Martín, joven portero del Real Betis que se verá obligado a pasar por el quirófano para superar los problemas que padece en su rodilla derecha, los cuales le han mantenido alejado de los entrenamientos y el equipo verdiblanco en las últimas semanas.

La intervención, tal y como ha señalado en un parte médico el propio Betis, tendrá lugar el próximo viernes. La cirugía, en concreto, se realizará sobre una lesión de ligamento cruzado anterior que le provoca inestabilidad en la rodilla derecha. Unos problemas físicos que comenzaron tras un entrenamiento a finales del pasado mes de diciembre cuando el arquero asturiano se lesionó. Este problema, en cambio, no tiene nada que ver con la que padeció en el tobillo y que también le hizo pasar por el quirófano con anterioridad.

No le sonríe la suerte a Dani Martín, que se lesionó en septiembre del tobillo, sufriendo un fuerte esguince que se produjo con la selección española sub 21. Dicho percance derivó en una operación que dejó al asturiano fuera de combate varios meses. El alta médica la recibió a mediados de noviembre, volviendo a ejercitarse de pleno con sus compañeros aunque no llegó a disputar partidos con el primer conjunto del Betis.

La nueva lesión de Dani Martín imposibilitará, por tanto, que el meta salga cedido en este mercado de invierno, como había intención en la dirección deportiva que dirige Antonio Cordón.





El parte médico facilitado por el Betis

"El portero del Real Betis Dani Martín será intervenido este viernes para resolver una lesión de ligamento cruzado anterior que le provoca inestabilidad en su rodilla derecha. Las pruebas complementarias a las que ha sido sometido y la valoración de los especialistas médicos del Club aconsejan su paso por el quirófano para solucionar la lesión que se produjo el jugador en un entrenamiento a finales del pasado mes de diciembre", decía el parte médico facilitado por el Betis.