El PSG afianza su interés por Emerson y toma ventaja,

Informaba ESTADIO Deportivo hace unos días del interés del PSG en el lateral derecho del Betis Emerson Royal, que acaba su préstamo en la entidad verdiblanca a final de temporada y regresaría en junio a la disciplina del FC Barcelona, en base al acuerdo que alcanzaron ambos conjuntos a la hora de acometer la incorporación del internacional brasileño.

El París Saint-Germain arrastra problemas en el lateral derecho y ha tocado a la puerta de Emerson. Con Florenzi cedido por la Roma y el canterano Colin Dagba sin convencer al cuerpo técnico, al PSG le urge reforzar el carril diestro, por lo que el de Sao Paulo se presenta como un objetivo interesante. De hecho, tal y como ha podido conocer ahora este diario, son diversos los clubes que han preguntado por el futbolista en las últimas semanas, con la intención de conocer cuál es su situación contractual.

Uno de ellos, sin ir más lejos, ha sido un Marsella decidido a incorporarlo que finalmente no sido capaz de afrontar económicamente una operación con muchas aristas, siendo a día de hoy el PSG el único con capacidad real para abordar esta operación. De cerrarse el traspaso en este mercado de fichajes (el Barcelona tendría que dar su OK), Betis y Barcerlona se repartirían al 50 % los ingresos. Si no, el Barça tendría que devolver/perdonar al Betis los seis millones que le está abonando en tres plazos hasta el próximo verano y entregarle otros seis (tres de penalización por sacarlo antes del 30 de junio y tres por formación ya pactados).

En cualquier caso, el Betis conservaría el 10-15 % del montante final, por lo que en la 'Ciudad Condal' les resultaría más interesante que la operación se concrete ya a partir del próximo verano. La complicada situación económica que afronta el Barcelona, además, invita a pensar en ello. A los heliopolitanos, por su parte, les interesaría más dar salida ahora a otros jugadores como William Carvalho, con mercado en Portugal, o Borja Iglesias, que no ha rendido al nivel esperado desde su llegada al Benito Villamarín.

En cualquier caso, las cuestiones económicas no serían ningún inconveniente para un PSG en manos del jeque Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi, en caso de que los parisinos se acabarn lanzando en su deseo de incorporar al bético Emerson en este mercado de enero.