Canales responde la pregunta del millón: ¿Quién tirará el próximo penalti en el Betis?

Sergio Canales ha cambiado el estado de ánimo del Real Betis. Volvió en cuatro semanas de una lesión que en teoría le obligaba a parar durante tres meses con El Gran Derbi del pasado 2 de enero en mente. Se probó en Valencia en el último partido de 2020, saliendo con un 4-1 en contra y marcando un doblete que hizo sufrir al Levante. Ante el Sevilla FC marcó el 1-1 y frente al Huesca volvió a ser el mejor del equipo verdiblanco. El cántabro está de dulce y eso que asegura que aún le falta un poco para estar al cien por cien.

Además de volver a darle sentido al estilo de juego que aún busca asentar Manuel Pellegrini, Canales ha marcado tres de los cinco últimos tantos del Betis en LaLiga; dos de ellos desde el punto de penalti... y aún podría sumar uno más, ya que en el derbi cedió a Nabil Fekir el lanzamiento que habría supuesto la victoria ante el eterno rival, pero Bono le adivinó el disparo.

Esta situación convierte en obligado hacerle al santanderino la pregunta del millón: ¿Quién lanzará el próximo penalti? Canales ha intentado responderla este jueves durante una entrevista con el programa 'Libre y Directo', de la Cadena SER: "Estamos los dos para tirar penaltis".

"El primero lo cogí y estaba convencido. En el segundo, como el árbitro fue a verlo en el VAR y fui detrás a meterle presión, Nabil cogió el balón y estaba decidido, pues no pasa nada. El año pasado, con el Getafe en casa, no me encontraba con buenas sensaciones, fresco, y le dije a Joaquín que lo tirara. Habrá momentos en que Nabil estará seguro, cogerá el balón, tirará y lo marcará", ha añadido.

Entre otros asuntos, el internacional español ha hablado sobre su milagrosa recuperación en tiempo récord: "Físicamente aún no tengo esa frescura, esa sensación para olvidarme de la lesión; pero las ganas de todo el mundo de mejorar y jugar en equipo ayudan".

"Un milagro no ha sido", ha aclarado también. "Al día siguiente de lesionarme me hice una resonancia y me dicen que me debo operar. Fueron días muy complicados, pero confío en el doctor Cugat -que me ha operado de dos cruzados ya-, pedí su opinión y me volvió a decir que había que operar; pero las sensaciones de los primeros días fueorn buenas, al hacer ejercicios me respondía bien el isquio. El equipo (médico) también ha trabajado muy bien, no hubo operación y conseguimos rebajar los plazos", ha rememorado, satisfecho y agradecido con el club.