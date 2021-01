La gran paradoja defensiva del Betis sobresale en Europa

No busca central el Betis por casualidad en este mercado invernal. Con Sokratis apuntado y subrayado en la agenda de Antonio Cordón, los verdiblancos persiguen un plus de contundencia, seguridad y fiabilidad en la zaga, una de las líneas más denostadas las últimas campañas, cuando se alcanzó o rozó la sesentena de goles en contra. Este curso no ha cambiado nada bajo el sol heliopolitano, puesto que la fragilidad de la retaguardia continúa siendo el gran hándicap de un equipo que encaja con suma facilidad, sobre todo a balón parado, y que se ve obligado a golear y a remontar cada dos por tres para llevarse los puntos.

Y es que el de Pellegrini es el conjunto más castigado de Primera división, con 31 tantos en contra en 18 jornadas disputadas, de tal manera que únicamente Osasuna (-12) y Huesca (-14) presentan balances peores entre los anotados y recibidos, ambos con este último apartado menos oneroso en términos generales. Sin embargo, sólo Atlético de Madrid (9) y Barcelona (7) dejaron en más ocasiones la portería a cero que los verdiblancos (6), si bien es cierto que el Sevilla le iguala con un encuentro menos.

La paradoja bética tiene pocos referentes en Europa, hasta el punto de que se trata de la 12ª escuadra con mejor porcentaje de imbatibilidades hasta la fecha en las cinco grandes Ligas (un 33,33%). Los heliopolitanos terminan con una 'clean sheet' en uno de cada tres duelos, cifras que solamente mejoran los colchoneros, líderes absolutos en el Viejo Continente (56,25%), el PSG (52,63%), Aston Villa (46,67%), Lille (42,11%), R.B. Leipzig (40%), Manchester City (40%), Borussia Dortmund (40%), Barça (38,89%), Southampton (35,29%), Milan (35,29%) y los nervionenses (35,29%), según @ProFootballDB.

Por el contrario, en los torneos más potentes de Europa, sólo hay 13 equipos con más tantos en contra que el Betis, que, con 31, no tiene parangón en España, pero sí empeoran sus registros los franceses Montpellier y Estrasburgo (32), Brest (34), Lorient (38) y Nimes (40); el inglés Leeds (33); los alemanes Mainz (33) y Schalke (39); así como los italianos Spezia Calcio (32), Parma (33), Cagliari (34), Torino (35) y Crotone (40), prácticamente todos luchando por eludir el descenso o bien hundidos en sus clasificaciones.