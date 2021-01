Javi Fuego, de cara al duelo copero ante el Betis: "Los positivos van a servir para unir más a la plantilla".

Javi Fuego, el jugador más veterano de la plantilla del Sporting, y que fue elegido por la afición como el mejor jugador del mes de diciembre, aseguró este jueves que los nueve casos de Covid-19 detectados en la plantilla "van a servir para unir más a la plantilla", por lo que "el equipo saldrá reforzado".

El centrocampista afirmó que "el equipo ha cubierto una semana difícil con nota", y destacó que los jugadores "han competido muy bien con la ayuda de los del filial", a la vez que dijo esperar que los que dieron positivo puedan recuperarse cuanto antes.

Fuego, que está atravesando un buen momento de forma y juego, reconoció que "está claro que la buena dinámica colectiva repercute en lo individual", si bien precisó que siempre ha intentado "dar el máximo, tener la máxima implicación, compromiso y esfuerzo".

El jugador pasó por momentos complicados la última temporada, en los que su juego no estuvo a la altura de lo que esperaban los aficionados.

En su opinión, "a veces las cosas salen mejor y otra peor, pero hay que adaptarse a las circunstancias y tener siempre la conciencia tranquila por haberlo dado todo".

Sobre la eliminatoria copera ante el Betis, descartó que vaya a "descentrar el objetivo" y consideró que "es un partido bonito y con todos los alicientes para que sea especial".

Fuego dijo que jugarán "contra un gran equipo", pero consideró "un reto poder superar esta eliminatoria y ver hasta dónde puede llegar el equipo".

El jugador reconoció: "Estoy con ganas e ilusión de seguir sumando minutos si el entrenador considera que debe seguir contando conmigo". Y agradeció "estar teniendo suerte con las lesiones".

A comienzos de la temporada Javi Fuego recomendó a los canteranos que fuesen "futbolistas las 24 horas" pero negó que "hubiera querido dar doctrina en absolutamente nada", porque "simplemente es la forma que tengo de ver el fútbol", afirmó.

Por último, reconoció que todavía no hubo ninguna conversación para su posible renovación pero cree que "no es el momento de hablar de este tema"; y aseguró estar "feliz ayudando al club": "Y con eso me basta, de momento no hace falta hablar de nada más".