Sidnei, atento al mercado, pero sin urgencias

Los dos últimos resultados del Betis (1-1 frente al Sevilla y 0-2 en Huesca), y la buena imagen dada en ambos duelos, han hecho que, por ahora, las aguas vuelvan a su cauce en Heliópolis, aunque en pleno mercado invernal, las noticias de entradas y salidas se suceden.

Carvalho es, sin duda, el protagonista en el capítulo de salidas ante el interés del Benfica o Sporting y por el respiro que supondría a nivel de salario para el Betis. "No estamos pensando ni en salidas ni en entradas ahora mismo. Si hay alguna oferta que al club le convenga, y sabemos que el club necesita vender, se valorará en el momento adecuado. Ahora mismo, hay reglas que cumplir y la situación económica no permite pensar en traer a nadie", manifestó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al Mutilvera-Betis, los mismos términos en los que expresó para referirse a otro de los futbolistas que está sonando para marcharse: Sidnei.

"Sobre la posible salida de Sidnei, voy a responder igual que a la pregunta anterior sobre Loren, Carvalho o cualquier otro jugador. Ahora mismo no podemos pensar en eso", valoró el chileno, que ha brindado al brasileño esta temporada 457' en Liga y 90' en la Copa del Rey, aunque en los últimos siete encuentros ligueros únicamente ha jugado 8' (1' en Pamplona y 7' en Huesca para ocupar el lugar del expulsado Paul en el medio centro).

Hasta que cierre el mercado, todo puede pasar en un mundo tan oscilante como el fútbol, pero al respecto, según ha podido conocer ED, el futbolista, con contrato hasta junio de 2022, está contento en el Betis. No hay urgencia por ninguna de las dos partes (club y futbolista) para que el ex del Deportivo salga, aunque el mercado manda y no se le da de lado por si surgiese alguna opción interesante tanto para la entidad como para el zaguero.

Hay que recordar que recientemente se relacionó a Sidnei con el Getafe, en un posible trueque con 'Cucho' Hernández, y que en los últimos días se habla de un fuerte interés verdiblanco por el central heleno Sokratis. Debido al estrecho margen de movimiento del Betis por la carga salarial que sufre, necesita dar salidas si desea reforzarse, además de que todas las fichas se encuentran cubiertas.

Sidnei, por ahora, aguarda acontecimientos. El mercado de invierno finaliza el 1 de febrero, 18 días por delante en los que puede pasar de todo.