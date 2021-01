Dani Martín, tocado: "Tenía ya la salida cerrada..."

"Estaba bastante bien. Tenía ya la salida cerrada. Fue un palo bastante grande, justamente cuando estaba todo cerrado. Además es una lesión que hasta el verano me va a dejar fuera. Pensando en recuperarme...". Dani Martín no ha tenido un mal año. Una lesión con la selección española sub 21 le impidió salir cedido en verano y otra, ahora, ha hecho que se pierda lo que resta de campeonato y que no pueda seguir su progresión, como era el deseo del Betis.

El club verdiblanco y el Tenerife lo tenían todo acordado, pero su cesión no ha podido ser por culpa de esa lesión de ligamento cruzado que le ha hecho hoy operarse, curiosamente, en Gijón, donde el Betis jugará el domingo. Y de donde procedía el cancerbero asturiano. "Creo que fue en marzo de 2020 cuando rompí fibras en el cuádriceps de un golpe. Y nada más arrancar esta temporada rompí los ligamentos del tobillo. Tuve suerte. Esa lesión suele romper la cabeza del peroné. Me recuperé antes de lo que pensaban los médicos. Y ahora, en un gesto que hago doscientas veces...", admite. Parece claro es que la fortuna no les está acompañando desde que aterrizó en Heliópolis.

El portero verdiblanco, antes de operarse con éxito -según el club-, ofrecía una entrevista a El Comercio en la que valoraba este año y medio que lleva aquí y destacaba la repercusión de equipo grande que siempre rodea a los verdiblancos. "La masa social es enorme. Ya no sólo la ciudad. En la primera pretemporada fuimos a México y había gente del Betis por todos lados. Hay mucha presión. Al final la presión se la pone el equipo. Los resultados de esta temporada parece que están siendo algo mejores que la pasada", asegura Dani Martín, quien sí cree que esa presión acaba influyendo. Y él la sufrió tras los cinco goles que encajó en el Camp Nou en su primer partido completo.

"Queremos dar el cien por cien. Desconfianza tienes cuando no juegas. La presión no me genera desconfianza. De hecho me gusta tener presión pero siempre hay un límite. Se dice que los futbolistas no leen las críticas, que nos importan. Cuando son unas pocas lógicamente no importan, pero cuando es una masa bastante grande de críticas, sobre todo, molesta. Pero es el fútbol. Luego, si me hubieran dado el partido siguiente al del Barcelona, lo juego y lo paro todo, pues a lo mejor hubiera cambiado la situación. Pero no tuve esa suerte. Al final el año para mí acabó bastante bien. Es cierto que los resultados no acompañaron mucho pero me sentí bien con el equipo. La gente cambió un poco la forma de verme", afirmó.

Por otro lado, el meta bético también habló sobre su pase al Betis cuando era titular en un Sporting que siempre es un club puntero en Segunda y en el que creció: "Lógicamente si te viene un equipo de Primera división, encima el Betis, que no es un cualquiera, dices 'puf esto ya es estar en otro nivel'. Esos días fueron complicados. Yo soy de Gijón. Es mi ciudad. Y soy sportinguista hasta morirme". El domingo tendrá el corazón dividido.