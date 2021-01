El portero del Betis Dani Martín, operado del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha

El internacional sub 21 Dani Martín, portero del Real Betis, ha sido operado este viernes de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en la segunda intervención a la que se somete en cuatro meses después de que en septiembre pasara por el quirófano por una dolencia en el tobillo derecho.



"Dani Martín ha sido intervenido quirúrgicamente este viernes con éxito de su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El portero iniciará ahora el proceso de recuperación en Gijón para posteriormente realizar trabajo de rehabilitación con los servicios médicos del club", informó en un comunicado el Betis, que no especifica aún los plazos estimados de su ausencia.



El guardameta bético ha sido operado en su ciudad natal, Gijón, donde curiosamente el Betis se jugará este domingo el pase a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sporting en El Molinón.



Dani Martín permanece inédito esta temporada por culpa de las lesiones y ya fue intervenido hace cuatro meses, el pasado 3 de septiembre, de un problema en el tobillo derecho sufrido durante un entrenamiento en una concentración con la selección española sub 21 y se ha mostrado muy afectado por esta nueva lesión que, como la anterior en verano, le llega justo cuando "tenía resuelta la salida" como cedido.



La cesión del joven portero asturiano a otro club se frustró en verano por la citada dolencia en el tobillo que sufrió con el combinado nacional y de la que, tras ser operado, recibió el alta médica el pasado 18 de noviembre. Ahora, en el actual mercado de enero había retomado esos planes, como él mismo ha reconocido en una entrevista en El Comercio, y ha tenido que volver a cancelarlos nuevamente.



Dani Martín, que no pudo hacer la pretemporada con la plantilla verdiblanca, se recuperó de dicha intervención y llegó a entrar en alguna convocatoria del técnico chileno Manuel Pellegrini, aunque a finales de diciembre se lastimó la rodilla derecha durante un entrenamiento con el conjunto verdiblanco.



El asturiano, fichado al Sporting hace dos veranos, sólo disputó la pasada campaña seis partidos con el Betis, cuatro de Liga y dos de Copa del Rey, y en la presente es el tercer portero tras el chileno Claudio Bravo y Joel Robles, que mantienen una competencia con números muy parejos, pero con sensaciones de todo opuestas.





