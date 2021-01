"Recuperamos seguridad defensiva sin tener que cambiar el sistema"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, celebró los retornos a la disciplina del grupo de Guardado, Joaquín y Montoya, con lo que tiene "prácticamente el plantel sin problemas de Covid", al tiempo que "William Carvalho y Tello volvieron ya de sus lesiones, por lo que sólo quedan Bartra y Camarasa (más Dani Martín, que se opera este viernes)" en la enfermería. Eso les va a permitir afrontar la cita de este domingo en Copa del Rey ante el Sporting con "la seriedad y capacidad que llevaron al éxito en rondas anteriores", puesto que precisa de "un grupo comprometido y con ilusión para pasar ante un equipo complicado".

En este sentido, el chileno cree que, "independientemente de los nombres, el partido lo va a marcar la actuación, no el Covid", que ha afectado fuerte a ambos equipos recientemente, pues va a intentar "colocar el mejor equipo para seguir avanzando en este torneo", teniendo en cuenta las obligadas rotaciones: "Jugaremos también el miércoles, el sábado y, si seguimos en Copa, el siguiente miércoles, y así hasta febrero. Habrá cambios por esa circunstancia, pero trataremos de que el equipo sea competitivo siempre".

Asimismo, Pellegrini se refirió a otros muchas cuestiones de actualidad en verdiblanco:



OTRO AIRE PESE A LAS BAJAS

"No creo que sea por un solo motivo. Es cierto que ha habido un alza de rendimiento, pero ya lo hubo con otros nombres a principios de temporada. Empezamos bien el curso, hubo una caída después en resultados y goles encajados. Ahora, recuperamos seguridad defensiva sin cambiar el sistema. Tenemos que recuperar regularidad en rendimientos, por encima de sistemas, y ahora están altos"



RODRI

"Sin lugar a dudas, es de la primera plantilla. Lo demuestra cada día en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar. Siempre es importante contar con la mayoría de jugadores que venga del club. Va a depender de él, porque demuestra ser de garantía, que está capacidatado, como Paul, como Aitor, que volvió de cesión, como ahora están Robert o Edgar"



LOREN

"Hay una mejoría completa, especialmente en la parte defensiva. Las estadísticas no siempre reflejan cómo está un equipo, pero en nueve partidos nos han hecho 9 goles, cuatro en uno solo. En los anteriores nueve, 22, lo que indica una clara mejoría. Lainez o Loren han respondido a la oportunidad. Pero con once sólo no vamos a sacar esto adelante. Van a ser nueve partidos en 30 días, o más si seguimos en Copa, por lo que necesitamos a todos"



GOLES EN CONTRA Y RIVALES

"Nunca se sabe cuál es el más dificil. Con Real Madrid y Atlético perdimos, pero fueron de nuestros mejores partidos. Jugamos ahora en 2021 contra el Sevilla y Osasuna, que viene de empatarle al Madrid... La mejoría no depende exclusivamente del os rivales, sino dela capacidad de mejora por rendimientos individuales que han subido"



VÍCTOR RUIZ

"Llegó tarde y tuvo un problema con el COVID largo. A medida que se ha puesto a punto, está siendo importante para el equipo. Más que nombres concretos, me quedo con un equipo comprometido y con un espíritu que se está manteniendo"



ROTACIONES

"Lo vamos a determinar mañana, porque vamos a evaluar los que llevan muchos partidos seguidos. Decidiremos cuál es el mejor once para continuar en la Copa del Rey, un torneo que nos interesa por ser el camino más corto hacia un título y Europa".



MIRANDA

"Tuvo un golpe que no le ha permitido entrenarse con normalidad, pero no me parece importante, por lo que mañana se debe integrar ya con el grupo"



SELECCIÓN CHILENA

"Se va Rueda, una pésima decisión. Se pierden dos años de trabajo con un buen entrenador, como demuestra que lo pilla Colombia. Ojalá que sea para el bien para el futbol chileno, pero es un riesgo bastante alto en mitad de las Eliminatorias"