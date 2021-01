Muchas más bajas de las esperadas en la lista del Betis para viajar a Gijón

El Real Sporting y el Real Betis se miden este domingo en El Molinón (Gijón), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un duelo condicionado por los efectos de la COVID-19, ya que los dos clubes históricos del fútbol español recuperan por fin a varios de sus jugadores tras superar el virus, con dudas aún sobre si estarán aptos para la cita o no.



El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha vuelto a contar esta semana con jugadores que dieron positivo antes del derbi del 2 de enero ante el Sevilla. Son los casos de Andrés Guardado, Joaquín Sánchez y Martín Montoya, además de Álex Moreno, que ya viajó a Huesca para la última cita liguera y es el único que se prevé que vuelva a un once en el que Pellegrini anunció el viernes que introducirá cambios para no forzar a unos y dar descanso a otros. También se han incorporado al grupo lesionados como William Carvalho y Tello.



Sin embargo, en la tarde de este sábado, antes de partir a tierras asturianas, el entrenador chileno ha ofrecido una convocatoria de 21 hombres en la que sólo estaban Guardado y Tello. Ni Joaquín, ni Montoya ni Carvalho están aún aptos. Tampoco viajan los lesionados Bartra y Dani Martín y se cae el canterano Geovanni; pero las ausencias más reseñables son las de Juan Miranda, que viene jugándolo todo y tendrá descanso, y Guido Rodríguez, que volverá ante el Celta tras su baja en Huesca por lesión.



De este modo, la lista completa es la formada por Joel Robles, Claudio Bravo, Carlos Marín, Paul, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Sidnei, Álex Moreno, Loren, Guardado, Sanabria, Diego Lainez, Emerson, Mandi, Aitor Ruibal, Rodri y Fran Delgado.





Los gijoneses afrontan el duelo como cuartos clasificados en Segunda división y con mucha ilusión de mantener vivo el sueño copero, aunque su técnico, David Gallego, no desveló este sábado si podrá participar alguno de los jugadores que hace dos semanas dieron positivo en coronavirus, pero que ya se reincorporaron hace unos días a los entrenamientos. El entrenador rojiblanco se limitó a señalar que recuperaba a bastantes futbolistas, que tenía "dónde elegir" y que "todos tienen opciones de jugar".