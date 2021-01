William Carvalho desata una guerra de pasiones en Lisboa: "Salió... como salió y ahora esto"

El de William Carvalho sigue siendo uno de los nombres del mercado invernal. Al internacional portugués le quedan dos años y medio para cumplir su contrato con el Real Betis, pero la necesidad que tiene el club de vender antes de poder aspirar a reforzarse le convierten (o convertían, más bien) en una oportunidad propicia para hacer caja. Ya sea para poder ir a por el atado Sokratis -cuyo caso sigue dejando novedades-, para remozar la zaga, o incluso para dar más mimbres a Manuel Pellegrini en el centro del campo; pues ha trascendido que el director deportivo heliopolitano, Antonio Cordón, tiene avanzada una opción para suplir al campeón de Europa si se concreta una salida cada día más complicada y que ha desatado una 'batalla sentimental' en Lisboa.

No obstante, a pesar de las intensas especulaciones y el fuerte interés del Benfica en ficharle en este mes de enero, el técnico del Betis le dio mimos este viernes, cuando aclaro en rueda de prensa que está convencido de que Carvalho no se marchará: "William se ha estado recuperando de la lesión muscular que lo mantuvo fuera durante casi tres semanas. Lo veo absolutamente comprometido y enfocado en el equipo. No veo que tenga ninguna intención o deseo de irse".

Pellegrini no es el único que desea seguir viendo a Carvalho de verde y blanco. Lo mismo esperan en su antiguo club, el Sporting de Portugal. Los 'Leoes' también se han interesado en su incorporación, pero su delicada situación financiera les impide rivalizar con el Benfica y entrar en una subasta lisboeta para satisfacer las altas exigencias del Betis, firme en un listón de 18-20 millones de euros. En el José Alvalade esperan que Carvalho no vista de encarnado, ya que lo considerarían una traición en toda regla.

Así lo ha dejado claro el exdirigente del Sporting Clube Miguel Cal, que después de despacharse contra el bético vía Twitter, asegura seguir sintiéndose furioso ante la mera posibilidad de que Carvalho se una al Benfica, entrenado ahora por otro exleón como es Jorge Jesús. "Carvalho se formó en el Sporting. El Sporting le abrió todas las puertas. Salió como salió...", recordó el exadministrador al diario portugués NoticiasAoMinuto, donde no se mordió la lengua.

"Cuando se fue al Betis, me dijo que amaba al Sporting y que se iba por lo que pasó con los hinchas pero que nunca quiso hacerle daño al club. El Betis todavía no pagó por su partida... ¿y a la primera oportunidad se iría al Benfica? ¿Eso sería de alguien que ama al Sporting y a su afición? Con tantos clubes en los que hay para jugar...", añade un encendidísimo Miguel Cal, que insiste en que es "una tremenda decepción verle considerar esta opción, independientemente de que se dé o no".

"Hablé con él una vez, donde pronunció hermosas palabras sobre nuestro club. Si ahora acepta ir al Benfica, será un hombre repugnante para mí", sentenció Cal sobre el jugador del Betis.