Todas las acciones polémicas del Sporting-Betis, al detalle

Aunque suena extraño decirlo. El Betis ha decantado la balanza en Gijón, en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, gracias al acierto del árbitro. Y, curiosamente, justo en un partido en el que no hay VAR, esa tecnología tan útil cuando se aplica bien y que en el caso de los verdiblancos, lejos de apagar el fuego, suele acabar añadiendo aún más leña a las llamas de la indignación y del sentimiento de perjuicio habitual.



Esta vez, los enfadados con el árbitro son los jugadores del Sporting de Gijón, que han visto cómo la eliminatoria se les ponía claramente cuesta arriba en tres decisiones seguidas de Ricardo de Burgos Bengoechea: posible penalti por manos de Víctor Ruiz, expulsión por roja directa al local Marc Valiente y penalti a favor del Betis por un pisotón de Javi Fuego sobre Lainez.



En plena indignación de los asturianos al ver que todas las decisiones del colegiado vasco fueron en su contra, llegaron los dos goles del Betis para encarrilar un duelo que empezó con los locales creando problemas con una presión selectiva y con peligrosas entradas de Aitor García por la banda izquierda. Sergio Canales volvió a ejecutar con maestría la pena máxima y Rodri dejó un golazo de los que gusta ver repetido en formato GIF, una y otra vez y sin parar.



En la polémica, las imágenes de televisión aparentemente dan la razón a De Burgos Bengoetxea: Víctor Ruiz repele con el brazo un disparo del Sporting, pero no puede hacer más por esconder el brazo y no ocupar más espacio. Además, es nítido, como se puede ver en el vídeo, el pisotón de Javi Fuego sobre un Diego Lainez que supo forzar esa acción en un balón suelto.





La roja, que como la posible mano de Víctor Ruiz llegó con 0-0 en el mercador, puede resultar excesiva a simple vista, pero una amarilla se antoja muy poco castigo para la dura entrada de Marc Valiente sobre Canales. Quiso frenar al ver que llegaba muy tarde, encogió los pies; pero acabó arrollando al cántabro y pudo hacerle mucho daño.Valiente, exjugador del SevillaFC por cierto, ha sido el expulsado más temprano en la Copa del Rey (21') desde la roja directa al valencianista Shkodran Mustaphi (en el 13') en campo del RCD Espanyol en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la edición de 2015.