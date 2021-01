Pellegrini ensalza el papel de Rodri, Lainez... en un partido plácido

Partido redondo para Manuel Pellegrini, cuyo equipo no sólo salvó una complicada papeleta sino que lo hizo en las mejores condiciones posibles. "Sólo puedo hcer un balance muy positivo por varios motivos. Primero porque el objetivo era clasificarse y nos clasificamos; segundo porque no nos hicieron goles; y en tercer lugar, se dio un partido para no tener un desgaste físico importante. Jugamos casi todo el partido con un jugador más tras una expulsión en la que no había ninguna duda, hicimos luego los dos goles y eso nos permitió en la segunda parte dedicarnos a controlar. Y, aún así, tuvimos tres o cuatro ocasiones claras más", analizó el entrenador del Real Betis.

Asimismo, hizo especial hincapié en el hecho de que un partido más la seguridad defensiva haya salido a relucir. "Es importante mantener siempre la portería en blanco porque nos permite no jugar apurados. Hemos agarrado cierta regularidad y ahora hay que mantenerla en ambos campeonatos", advertía.

Pellegrini se alegró especialmente de la aportación de los jóvenes, que supieron aprovechar su ocasión. "Son unos jugadores que se están ganando los minutos, caso de Rodri, de Lainez, de Paul... Si están tenido minutos es porque están teniendo actuaciones personales destacadas y que se han ganado ellos con su rendimiento. La exigencia mía como técnico no es vender humo con los jóvenes, sino poner los que son un aporte. Tienen que progresar y aprender, pero ya son un aporte importante, sobre todos estos meses en los que tenemos que jugar tantos partidos. Ellos son alternativas muy válidas".

En especial un Rodri que anotó un golazo y sigue creciendo partido a partido. "Es un jugador con muchas condiciones que debe acostumbrarse al ritmo de Primera división. La experiencia le va a dar para aprender a mejorar en algunos aspectos, no perder balones en zonas complicadas. Me alegro por él porque trabaja fuerte y tiene que seguir progresando partido tras partido", destacó.

Su buen hacer, el de sus compañeros y el 2-0 también permitió "dar descanso a Canales o a Nabil". "El plantel está respondiendo y confío en el rendimiento que van a tener. Contar con todos ellos son soluciones. Lo dificil es tener siete jugadores menos donde no tienens recursos para hacer variaciones. Si están los 25 jugadores para mí es mas fácil", concluía.