Pellegrini teme al mercado

Manuel Pellegrini ya lo dijo en la previa del partido: en este mercado no va a venir nadie al Betis salvo que se den unas circunstancias muy especiales. Y eso que su deseo y el de Antonio Cordón es incorporar al menos un central que refuerce la zona más débil en este arranque de temporada, con Sokratis en la 'pole'.

La única opción sería que alguien viniera poniendo bastante dinero por Loren o William Carvalho, los jugadores con más cartel de las posiciones en las que se podría prescindir de alguien. Para así poder tener margen económico para hacer alguna incorporación. Pero, incluso eso, lo teme Pellegrini, quien cree que la plantilla podría quedar debilitada en el cambio.

"No hay ninguna posibilidad de traer a nadie porque hay unas normas para traer jugadores que hay que cumplir. No digo que no vaya a salir nadie, porque no se sabe las ofertas que puedan llegar", reiteraba el chileno en Gijón, donde admitió que se conforma con poco: "El objetivo es mantener este plantel".

Con dos semanas por delante, en las que habrá más movimientos que en los primeros quince días, nada es descartable. Pero los acercamientos que hasta ahora se han realizando por jugadores béticos no convencen en Heliópolis.