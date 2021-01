Rodri, "muy feliz" con su primer gol en partido oficial con el Betis.

Rodri fue el protagonista del encuentro con su golazo en el 0-2 y su buen partido, pese a dos pérdidas importantes que no pasaron a mayores.



El mediapunta extremeño, en declaraciones a los medios oficiales del club, relató cómo fue su golazo. "He cogido el balón en tres cuartos y no me ha salido nadie hasta llegar casi al pico del área, me ha salido el central, lo he tenido que recortar, y al otro palo", recordó, añadiendo que: "Es mi primer gol en partido oficial con esta camiseta y estoy muy feliz".





En el plano colectivo,no oculta la ilusionó que representa la. "Ya estuvimos en semifinales hace unos años. Con trabajo y constancia, día a día, se pueden conseguir estas cosas. Nos quedan tres partidos y, poco a poco, se van consiguiendo las cosas.", consideró.En cuanto al desarrollo del encuentro, ensalzó la actitud con la que afrontaron la contienda: "El equipo, ni contra diez, se ha acomodado. Hemos seguido. No ha bajado el ritmo y han llegado los goles y las ocasiones".destacó la dinámica positiva de los últimos encuentros. "Este mes de enero hay muchos partidos. Lo bonito es pasar eliminatorias, sacando partidos aquí y en la Liga. Hay que ir poco a poco, seguir sumando y llevar aldonde se merece", declaró.