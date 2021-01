El consejo de Guardiola a Bravo

A sus 37 años (cumplirá 38 el próximo abril) Claudio Bravo se ha convertido en pieza clave del Betis de su compatriota Manuel Pellegrini. Los problemas físicos que le han obligado a perderse varios partidos han demostrado el escalón que hay a día de hoy en la portería verdiblanca entre él y Joel, por lo que el chileno tiene la titularidad prácticamente asegurada siempre que esté en condiciones.

Siendo una figura muy reconocida en su país, siendo internacional desde hace muchos años, su nueva aventura en Heliópolis es seguida por todos en Chile. De ahí que no sea de extrañar que un equipo de TNT Sports se desplazara hasta la ciudad deportiva del Real Betis Balompié para entrevistar en persona al arquero chileno. Una conversación en la que, entre muchas otras cosas, Claudio Bravo habló sobre una conversación que tuvo con Guardiola cuando ambos coincidieron en Chile y el consejo que éste le dio cuando colgara los guantes, algo que, debido a su edad, está inevitablemente más cerca.

"Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", explicó Bravo, quien respecto a su relación con Pep detalló: "Veníamos de una gira a Estados Unidos y Pep Guardiola me llama a su oficina. Me planteó la opción del día de mañana ser entrenador. Le pregunté, entre risas, si quería retirarme; pero me respondió que no, que había que proyectar cosas para futuro, que veía que tenía potencial para ser un buen entrenador. Así que me recomendó comenzar a tomar nota desde ya, en ese entonces (...) Fueron palabras importantes de uno de los mejores entrenadores del mundo".

Por otra parte, el guardameta verdiblanco analizó la posibilidad de volver al club que lo formó, Colo Colo, una vez que acabe su experiencia en Europa: "Yo siempre he estado abierto a la opción de volver, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y el tiempo dirá donde toca estar (...) Si me toca estar en Colo Colo en el futuro, feliz de volver y dar una mano. Donde me ha tocado estar he sido super profesional, y lo haría más aún en un lugar donde me conocen y viví una gran etapa de mi carrera".

Por último, Bravo también comentó algunas anécdotas de su carrera. "La única vez que lloré en una cancha fue luego de la final de la Copa Bicentenario. Mete el gol el Nico, el último, corro hacia el córner, con los brazos al cielo y me pongo de cabeza en el piso a llorar. Debe ser el único momento en mi vida que lloré en una cancha, no tengo otro recuerdo. Se me caen las lágrimas por lo que me había tocado vivir, de estar lesionado, de haber tenido el problema con mi hija. Ser un desastre en los primeros partidos y que todos te tiren, a dar vuelta la situación", concluyó.