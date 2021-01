Novedades en el interés del Bolonia por Sanabria.

La intención del Betis en este mercado de enero es darle salida a uno de los tres delanteros, como bien viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas. Un movimiento complicado debido a las peculiaridades de cada uno de los puntas verdiblancos, siendo Loren, quizá, el que más beneficio económico dejaría en las arcas del club, ya que aseguraría una mayor plusvalía. Pese a ello, su salida ha perdido fuerza en los últimos días.

Complicado, también, se antoja el adiós de un Borja Iglesias que sigue empeñado en triunfar en el Betis. Una cesión que permitiese ahorrar parte de su elevada ficha es el único movimiento que se presume factible en estos momentos, teniendo en cuenta que los de Heliópolis desembolsaron hace sólo año y medio 28 millones de euros por él y que su rendimiento no ha sido acorde a su precio.

Más mercado, especialmente en Italia, tiene un Tonny Sanabria que, como bien avanzó ED, no tiene intención alguna de forzar su salida, a no ser que acabe llegando una oferta interesante que cuadre a todas las partes. Y esa oferta, según la prensa italiana, acaba de llegar. Al menos para él, tal y como asevera 'Tuttosport'. Se trata del Bolonia italiano, equipo al que el internacional paraguayo le habría dado ya el 'sí, quiero' según el citado medio. ¿La razón? El casi millón de euros por temporada que firmaría por varios años, lo que aseguraría su futuro a medio plazo en un mundo del fútbol al que la pandemia le ha hecho mucho daño.

A Sanabria le queda año y medio de contrato con un Betis que ha tenido que rebajar el salario de sus jugadores, por lo que no vería con malos ojos asegurarse un buen contrato por varias temporadas más. Fuentes próximas al futbolista, sin embargo, niegan a ED dicho acuerdo, dejándolo todo en manos de un Betis que, en primer lugar, tendría que llegar a un entendimiento con el Bolonia.

Ahí reside el principal problema del futuro acuerdo, estando el interés del conjunto italiano muy lejos de lo que exige el Betis. Unos seis millones en forma de cesión con opción de compra que no cumplen con las expectavivas verdiblancas ni en fórmula ni en cantidad, por lo que las partes tendrán que seguir negociando para alcanzar el acuerdo definitivo.

Mientras tanto, Sanabria prefiere mantenerse al margen, dejando que sean los clubes lo que se entiendan antes. Los de la Emilia-Romaña no están teniendo suerte con el delantero, pues, antes de intentar reclutar al guaraní, lo persiguieron infructuosamente con Inglese (Parma), Pellegri (Mónaco) y Lammers (Atalanta). Por los dos primeros no llegan a las cifras exigidas por sus respectivos clubes, al tiempo que en Bérgamo no dejan salir al neerlandés más que con un 'prestito seco', como dicen en Italia, mientras que el Bolonia quiere un ariete que puedan tener a medio plazo en propiedad. Solamente le queda reunir suficientes fondos para traer al que quieren.