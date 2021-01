La oferta del WBA por William cuadraría con lo que el Betis quiere

Pese a estar "comprometido" con el Real Betis y a que Manuel Pellegrini no lo ve fuera del conjunto verdiblanco en este mercado, a William Carvalho se le sigue relacionando en Inglaterra, en los últimos días, con el West Bromwich Albion. Y si ayer anunciaban que era uno de los objetivos del equipo que entrena Sam Allardyce, ahora, la prensa británica hasta le ponen una cifra que estaría dispuesto a alcanzar el club inglés: 26 millones de libras, casi 30 millones de euros.

El West Bromwich es, con diferencia, el equipo más goleado de la Premier, busca un jugador de contención que juegue por delante de su defensa y la 'proteja', y que además le aporte en ataque.

La de William no es la única opción, pero sí la más cara. Los Baggies habría intentado en los últimos días hacerse con el celtiña Okay Yokuslu. El interés, desvelado también por el Daily Mail inglés, encontró la negativa de un Celta que no quiere desprenderse de ningún jugador.

La otra 'opción barata' es la del internacional sub 21 británico Hamza Choudhury, que sólo está siendo utilizado en el Leicester para la Europa League y al que podría interesar un cambio para seguir sumando minutos.

Y aparte está la opción del internacional portugués del Betis, al que este mismo medio ve como un fichaje más a largo plazo y que representaría la inversión más importante del West Bromwich de toda su historia, un tope que hasta ahora tenían los 17 millones que pagó por el venezolano Salomón Rondón.

"Es un jugador importante para nosotros y está absolutamente concentrado en lo que tiene que hacer por el equipo", indicó el viernes Pellegrini, pese a sus temores: "Vamos a ver si llega una oferta por alguno que pueda salir. Si no, los necesitamos a todos y, por mí, el plantel está cerrado".

De confirmarse esos 30 millones que anuncian los británicos, cuadraría con las cifras que el Betis pretendía sacar por él antes de que llegara la pandemia. Y que ahora ni podía soñar. Hay que tener en cuenta que pagó por él hace dos años 16 millones de euros más variables. Y que el 25 por ciento de un posible traspaso sería para el Sporting de Portugal. De 30 kilos, al Betis le quedarían 22,5 limpios.