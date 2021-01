Oliveira sufre nostalgia de Betis... y de Serra, "el símbolo verdiblanco"

Ricardo Oliveira siente nostalgia de 'su' Betis. Añora la época de gloria y cariño que vivió en Sevilla como jugador verdiblanco. El sentimiento en el club y en la afición es recíproco hacia uno de los mejores jugadores de su historia. Eso ayuda a que el goleador brasileño no suela tardar mucho en enviar guiños y constantes muestras de que sigue viviendo con intensidad ese sentimiento bético adquirido y que lleva su amor por las trece barras allá por dónde va.



La última de esas muestras de afectuosa morriña la ha dejado este mismo viernes a través de sus redes sociales, en las que compartía tres imágenes muy significativas: una de ellas, con sus compatriotas Assunçao, Edu y Denilson con la Copa del Rey de 2005, y otra en un sentido abrazo de celebración con Lorenzo Serra Ferrer, "todo un símbolo de lo que es ser del Betis".







No es la primera vez., aseguraba hace unos meses el legendario goleador bético. "Encontré a una afición que me abrazó, que me dio todo el cariño que necesitaba, que me levantó cuando yo más lo necesitaba. En el campo yo les di lo que querían:La selección brasileña llegó por todo lo que hice en el Betis. Me queda el sentimiento depor todo lo que he vivido en el Betis", explicaba el pasado mes de mayo en una entrevista en Canal Sur Radio en la que también piropeaba a Serra."Estoy muy agradecido a todos los entrenadores que he tenido, todos me dieron muchísimo. Pero. Yo era muy joven y me ayudó muchísimo, no sólo en el fútbol, sino con la vida.y me decía que juntos íbamos a conseguir lo que queríamos. Apostó por mí y a partir de ahí me dejó ser el protagonista de mi historia. Le debo muchísimo, me hizo mejor hombre, mejor futbolista y mejor persona. Tengo muy buena relación con él y lo quiero muchísimo", ha señalado sobre el balear,"El futuro está ahí y cuando pase mi etapa como jugador me queda una vida por delante y debo aprovechar mis 20 años como futbolista, con muchas experiencias fantásticas. Pienso quecuando cuelgue las botas. Si eso ocurriera en un futuro,, sería increíble. Recordar lo que hemos vivido, él como entrenador y yo como futbolista, la historia que hemos tenido juntos sería aportarnos conocimientos mutuamente", admitía.El selecto 'Club de los 20' en el Betis va camino de los 16 años esperando la llegada de un nuevo socio. De momento,y han pasado tres lustros de la última solicitud de incorporación. Precisamente, la presentó el 15 de mayo de 2005 el brasileño Ricardo Oliveira, que ese día hizo un doblete contra el Atlético en el Vicente Calderón (1-2) y sumó así sus tantos números 20 y 21 en LaLiga 2004/2005.Sólo seis días después, el 21-M en un 3-2 ante el Zaragoza en el Benito Villamarín,; estableciendo la que desde aquel díaverdiblanca, además de protagonizar la tercera y última vez que se rebasaba la barrera de los 20 tantos.