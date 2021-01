Los otros canteranos a los que Pellegrini podría hacer debutar

Lleva años gestionando bien la cantera el Betis, y como prueba las ventas importantes de futbolistas como Ceballes, Fabián o Junior. Jugadores criados en Heliópolis y que partieron lejos del Benito Villamarín tras haber dado un gran rendimiento y dejar una buena suma en las arcas del club.

Loren, los cedidos Édgar y Robert o, ahora, Rodri y Paul, quienes se están asentando en los planes de Pellegrini, son los otros canteranos en los que confía un Betis, que con el técnico chileno no le pierde la vista a un Betis Deportivo que en Segunda división B guarda talento.

Sin ir más lejos, Fran Delgado, lateral reconvertido a extremo, es otro de los jóvenes futbolistas del Betis Deportivo que ya se ha estrenado con el primer equipo verdiblanco. Y posiblemente no sea el último, estando varios preparados para cuando Pellegrini lo estime oportuno. Aquí una lista de los jugadores del Betis Deportivo a los que Pellegrini no le quite ojo.