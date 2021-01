¿Fichar a un portero en enero? Así lo analiza Pellegrini

Durante su comparecencia pública ante los medios de comunicación, Manuel Pellegrini se ha referido a la lesión del guardameta Claudio Bravo y a la posibilidad, o no, de que el Betis finalmente se acabe lanzando a reforzar la portería verdiblanca este mercado de enero, habiéndose operado Dani Martín también recientemente.

"En cuanto a los porteros, no era algo que esperábamos. Tener a Claudio un tiempo fuera y a Dani operado de la rodilla. Pero tenemos a Joel, Rebollo y Carlos Marín. ¿Fichar a un portero ahora? Lo vamos a analizar. No es fácil encontrar un portero a estas alturas del campeonato; tenemos confianza en Rebollo, que está haciéndolo bien en el filial. Lo analizaremos, pero, como dije la semana anterior, no creo que haya ningún tipo de cambio en la plantilla".

Junto a la portería, otra de las líneas delicadas en el Betis es la delantera, donde Borja Iglesias no acaba de arrancar como bético tras año y medio. De ahí que se haya barajado la posibilidad de una cesión que el ariete gallego, como informó ED, no contempla a priori.



"En cuanto a Borja, para el jugador debe sentir una presión. Siempre hizo goles y desgraciadamente en el Betis, hasta ahora, no le salen las cosas como gustaría. Pero lo veo trabajando duro todos los días en los entrenamientos. Es consciente de que debe mejorar, pero no lo veo entregado, sino trabajando para revertir una situación que sólo él puede revertir".



Más allá de una demarcación en concreto, Pellegrini también se refirió por último al mercado de enero en general: "Ya dije que la plantilla está equilibrada. Si hay alguna oferta importante, independientemente del jugador que sea, se analizará en el club si es conveniente o no debilitar a la plantilla y cuanto de eso podrá ir para firmar a otro. Pero como ya dije, por ahora ni va a venir nadie ni va a salir nadie".