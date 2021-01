Antonio Cordón expone la realidad del Betis: imposible fichar, obligado a vender

Al director general deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, le ha tocado enviar un mensaje clarísimo a los aficionados del Betis para que vaya haciéndose a la idea y a la realidad del club. Todavía está el mercado abierto, pero en el Betis si hay algún movimiento, será de venta: "Siempre hay que esperar. Queda una semana. Ya lo ha dicho el presidente en alguna ocasión, que el Betis está en la obligación de tener que vender. No sabemos si vendrán a por algún jugador nuestro, pero eso es una cuestión que hasta el día 1 de febrero no lo sabremos. Pero la realidad es que en un 99,9% fichajes no va a haber y ventas pues vamos a ver si hay algún club que esté interesado y hace alguna muy buena oferta por un jugador".

Cordón ha expuesto la cruda realidad de la entidad. Aunque tienen opciones vistas y más que analizadas, en estos momentos la economía del Betis impide fichar: "Es la realidad. Tenemos un departamento de scouting en el que si les dices que disparen, disparan. Tenemos jugadores de futuro, de rendimiento, con talento, de costes de 3 millones, de cinco, de veinte millones, en todas las posiciones. Tenemos las listas preparadas, pero realmente no se puede hacer absolutamente nada. No hay posibilidades económicas. Pero no solamente en el Betis. No hay casi ningún movimiento en ningún club. Nuestra realidad es esa. Tenemos que mirar a la cantera, que suban jugadores de abajo. Tenerlos preparados y ese es nuestro futuro".



El Betis, obligado a sobrevivir con la cantera

Sobrevivir con lo que tienes en la cantera. Es la opción que le queda al Betis tras los efectos de una pandemia que, ciertamente, ha dejado tocado al mundo del fútbol: "Es una situación que la están atravesando muchos clubes. No sólo las pérdidas de ingresos. Se han gastado más de lo que podían y el coste salarial de sus plantillas están por encima de lo que necesitan para equilibrar sus presupuestos. Con lo cual, la LaLiga no te deja fichar absolutamente nada, ni siquiera intercambiar jugadores. Por tanto, tienes que sobrevivir con lo que tienes en casa. Es el camino que hemos seguido, obligados, pero es cierto que con este camino muchos jugadores van a salir potenciados y revalorizados.

Sí habrá un fichaje seguro en este mercado invernal, ha comentado Cordón, Víctor Camarasa, que se rompió el cruzado de rodilla derecha en agosto. El resto, jóvenes canteranos: "Es la filosofía que se quiere implantar, pero también lo es por la realidad mundial. Menos ingresos por publicidad, ticketing, por afición, los ingresos televisivos disminuyen, no hay ventas de jugadores. Es muy difícil que se produzcan movimientos en el mercado y tienes que mirar obligatoriamente a lo que tienes en tu casa. Si lo has trabajado bien, pues es el momento y ese es el futuro. No va a haber muchas posibilidades de fichar a jugadores pagando cantidades de dinero o fichar a jugadores jóvenes. Nuestros jóvenes son nuestros principales fichajes. Vamos a tener otro fichaje más en este mercado de invierno, como es Camarasa, que va a entrar ya mismo en el equipo. Y esto es lo que vamos a tener de aquí al verano".