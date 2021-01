Guido es 'perro viejo', pero Ruibal no estará en San Sebastián

No está previsto que se publiquen partes médicos concretos, aunque el Betis, en general, y Manuel Pellegrini, en particular, están moderadamente satisfechos con las lesiones que sufrieron Aitor Ruibal y Guido Rodríguez ante el Celta. Dicho sea esto con todas las comillas del mundo, porque una baja nunca es bienvenida, aunque en ambos casos podría haber sido mucho peor. Y es que la cara del atacante al retirarse del terreno de juego sin poder apoyar el tobillo derecho era un poema. Tampoco sonreía precisamente el pivote, si bien, como se ha apuntado, se trata de un mal menor.

De hecho, el argentino no está descartado para el sábado, cuando los verdiblancos comparecerán a las 18:30 horas en Anoeta para medirse con un rival directo por Europa, la Real Sociedad. Otra cosa es que el míster, que ya lo forzó con su consentimiento este miércoles, decida hacer lo propio. Guido, 'perro viejo' en esto del fútbol pese a su edad (26), conoce también perfectamente su cuerpo, por lo que paró a tiempo antes de resentirse de los problemas musculares que ya le hicieron ser duda contra los vigueses. El propio ex de River confirmó a varios compañeros que no se había roto, como habrían demostrado las pruebas posteriores a las que se le ha sometido, quedándose todo en un susto.

No obstante, la contractura en la zona inguinal le convierte de nuevo en duda ante la Real. Por preferir, Pellegrini lo reservaría en la siguiente jornada contra Osasuna, porque sabe de la importancia de la próxima cita, aunque ya estarán de vuelta entonces Paul, una vez cumplida su sanción, y posiblemente William Carvalho, que ha aumentado el ritmo de trabajo y olvidado su dolencia fibrilar. Además, Guardado ya jugó la recta final del último choque de la primera vuelta, por lo que las opciones ahí se multiplican por suerte.

Será una decisión entre el entrenador y el propio Guido. Sin embargo, Aitor se va a perder seguro el próximo encuentro por un esguince de tobillo cuyo grado está todavía por definir. Dejará sitio a Rodri, Tello o Joaquín, que parecen, por este orden, ocupar las preferencias del cuerpo técnico en esdtos momentos. A Bartra le queda un poco más, pero menos que a Camarasa y a Dani Martín, ya que al portero no se le espera hasta la próxima campaña.