Claudio Bravo y las peligrosas aglomeraciones para comprar zapatillas

Claudio Bravo lleva tres lustros lejos de Chile, pero en ningún momento ha dejado de estar pendiente de todo lo que acontece en su país. De la misma forma que allí tampoco pierden de vista todo lo que hace el meta del Real Betis y capitán de la Roja por Europa.

Si en lo deportivo vive un momento complicado con su cuarta lesión de la temporada, en los personal sigue siendo un referente social, se mantiene al tanto de todo lo que ocurre y no duda en implicarse.

Ayer, una noticia causó mucho revuelo en las redes sociales. Las imágenes de aglomeraciones en Santiago de Chile para comprar unas nuevas zapatillas en medio de la pandemia y con alto riesgo de contagiarse generaron una ola de críticas en las redes sociales. Y ahí, el meta del Betis no dudó en participar y criticar a todos los que acudieron al Mall Plaza Vespucio y se arriesgaron a exteder y multiplicar los contagios.

Claudio Bravo respondió a una publicación de la presentadora chilena, Monserrat Torrent, que decía en Twitter: "Cómo las zapatillas se han convertido a través de los años en un símbolo para la "validación social", más allá de la choreza de un diseño, la comodidad o la mera satisfacción personal al usarlas. Hay que tenerlas para poder ser "parte de"".

Y ahí, Bravo respondió... "Parte de: la estupidez, es increíble que una prenda pueda reclutar tantos idiotas y en un mismo lugar".

La compañía que vendía las zapatillas reaccionó ante la situación y la presión, anunció que no iba a haber venta presencial y que sólo las vendería online: "Reiteramos que las zapatillas solo serán vendidas de manera online. Pedimos a las personas no asistir al centro comercial, pues no habrá venta presencial, precisamente porque entendemos la necesidad de evitar aglomeraciones".