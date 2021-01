Pellegrini: "A lo mejor si dura un poco más, lo ganamos"

Pellegrini valora que el Betis ya no se derrumba tras los golpes.

Manuel Pellegrini le ha cogido definitivamente el pulso a un Real Betis que ha arrancado un empate de mérito ante la Real Sociedad. En técnico chileno se mostraba tras el encuentro feliz, por una parte, y contrariado por otra, al no entender bien qué llevó al equipo a encajar dos tantos con tanta facilidad.

Su resumen

"Me parece muy meritorio lo del plantel; empatar en un campo tan difícil y a un equipo complicado, como lo es la Real Sociedad".

La pájara

"El fútbol tiene muchas cosas que no tienen explicaciones. El primer gol lo sentimos y nos desordenamos, pero tuvimos esa capacidad para reaccionar que tiempo atrás no teníamos. Seguimos convencidos de dar la vuelta del resultado y lo hicimos sacando un buen empate. A lo mejor si dura un poco más, lo ganamos. El fútbol es así: mientras el partido no termine, el marcador puede dar la vuelta".

Las bajas y los que vuelven

"Debe ser el cuarto partido que jugamos cada tres días. Tello se recupera de una lesión muscular, Montoya, Álex Moreno, Joaquín y Guardado vienen con el tema del covid, después de 18 días sin trabajar... En la medida que se incorporan,, tenemos más variantes. Hoy entraron muy bien, le dieron un cambio a la cariz del equipo. Con la calidad que tienen pudimos armar jugadas con las que pudimos empatar el partido".