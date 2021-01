Dos ausencias más en la lista del Betis para el duelo copero frente a la Real Sociedad.

El Betis ultima la preparación para el duelo de este martes (21:00 h) ante la Real Sociedad, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey (a partido único).



Verdiblancos y blanquiazules vuelven a verse las caras después de hacerlo este sábado en la Liga (2-2), con las principales novedades en la convocatoria (de 20 en la Copa) del Betis de Loren y Miranda.





No obstante, sus ausencias no se deben a lesión.ha decidido dar descanso al costasoleño y al de Olivares ante la carga de encuentros.En cambio, quienes no estarán disponibles por problemas físicos son, que pese a la mejoría que han experimentado se ha optado por no forzar;seguirá de baja algunas semanas;enfila la recta final de su recuperación yson ausencias d larga duración.