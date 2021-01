El Betis y Joaquín preparan ya el terreno para organizar otra fiesta

No ha sido un comienzo de temporada sencillo para Joaquín Sánchez. El capitán del Real Betis venía de completar la temporada más prolífica de su carrera a pesar de sus 39 años, pero no arrancó en buen momento de forma la 2020/2021, Aitor Ruibal y Diego Lainez le adelantaron en los planes de Manuel Pellegrini y a finales de diciembre, para colmo, dio positivo en coronavirus. Sin embargo, a pesar de que no jugaba ni un minuto desde el 23 de diciembre (contra el Cádiz, 1-0), su inspirada y trascendental reaparición en Anoeta ha sido el preámbulo perfecto para ir preparando una nueva fiesta de renovación.

"Mucha alegría, después del tiempo que me he pegado con el virus... debutar marcando, asistiendo y rascando un puntito... ¡De lujo!", reconocía Joaquín ante las cámaras de Deportes Cuatro, en la llegada del Betis a Sevilla después de empatar (2-2) con la Real Sociedad, con un postrero tanto del portuense, que además puso el centro del tanto de Canales que servía para recortar distancias y creer en el milagro.

"De esto no se cansa nunca uno", apostillaba el capitán verdiblanco, entre muestras de agradecimiento a los piropos que recibía en la terminal de llegadas del aeropuerto de San Pablo; confirmando las noticias del citado medio, que apuntan a que su representante y el Betis ya han iniciado las conversaciones acerca de una posible renovación del contrato que concluye el próximo 30 de junio.

La idea de Joaquín, que se siente muy bien en el plano físico y que está convencido de que puede seguir siendo muy importante en este proyecto, es seguir un año más en el Betis y cumplir su deseo de alargar su carrera hasta los 40 años, en la que sería su temporada número 21 con las trece barras.

"Joaquín no puede sorprender a nadie, por su espectacular trayectoria y porque tiene una calidad distinta. Venía con muchas ganas y no le puse más minutos porque venía de una larga ausencia por el covid; pero la calidad no se pierde. Tiene mucha calidad. Las cosas difíciles siempre las hace fáciles. Los centros, los remates... Siempre aporta, jugando, no jugando, en el banco... Veremos cuál es su rol", señalaba este lunes Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al choque de octavos de Copa de este martes, de nuevo ante la Real Sociedad.

El '17' del Betis no se cansa de batir récords y el pasado sábado, con su poderosa irrupción en Anoeta tras salir como suplente más de un mes después de su anterior encuentro, se convirtió en el segundo jugador más veterano en marcar y asistir en las cinco grandes ligas europeas en los últimos diez años (39 años y 186 días), sólo detrás de Francesco Totti (39 años y 350 días en septiembre de 2016).