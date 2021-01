(VÍDEO) Los dos golazos del renacido Borja Iglesias: "Ha habido momentos duros, ahora toca saborearlo"

¡La gran noche del PANDA! ??@BorjaIglesias9 reventó la prórroga con un doblete que clasificó al @RealBetis#LasCopasEnDAZN ?? pic.twitter.com/5ea1azAGWB — DAZN España (@DAZN_ES) January 26, 2021

ha sido sin duda el hombre de la eliminatoria de octavos de final de laante la Real Sociedad. Con sus dos goles en la prórroga, el 'Panda' mete al Betis en el bombo de los cuartos de final que se sorterán este viernes.A la finalización del partido, el gallego no podía estar más feliz. "Muy contento por la respuesta de mis compañeros, y agradecido a mis compañeros y a todo el equipo,", ha dicho en los micrófonos de DAZN."No he podido estar en el descanso en el vestuario por las restricciones pero hemos salido confiados, lo hemos intentado de muchas formas y al final llegó el gol de, hemos competido bien y llegó el pase merecido", ha explicado el delantero sobre la segunda parte del Betis.Undel quedestacó que es "un tío muy currante". "Tiene un gran espíritu de superación y nos contagia a todos", ha añadido. "El equipo venía trabajando muy bien, ahora estamos con buenas sensaciones y tenemos que sumarnos todos para ganar y pasar rondas".En cuanto a la niebla, que ha sido protagonista en la segunda parte y la, Borja Iglesias ha reconocido que hacía tiempo que no jugaba así: "No recuerdo jugar así, quizás en cadetes en Santiago. A veces con los focos algunas zonas se difuminan y no se veía bien el balón, pero era igual para ellos, había que adaptarse".