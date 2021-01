Osasuna llegará al Villamarín sin su goleador y con nuevas bajas

Tras conseguir escapar de los puestos de descenso con su victoria de la pasada jornada ante el Granada (3-1), Osasuna se presentará este próximo lunes en el Benito Villamarín con bajas importantes en todas sus líneas, lo que ha motivado los lamentos del técnico rojillo, Jagoba Arrasate, con la mente puesta en el choque que este miércoles deberán disputar en los octavos de la Copa del Rey frente al Almería y mirando de reojo al encuentro ante el Betis.

En este sentido, el preparador navarro ha confirmado las lesiones del extremo Jony, que sufre una rotura de grado II en el aductor de la pierna derecha que le dejará fuera de los terrenos de juego aproximadamente un mes, y del delantero Ante Budimir, con una rotura de grado II en el semitendionoso de la pierna izquierda que le hará ser baja entre 4 y 5 semanas. Sin duda, dos ausencias de peso, siendo especialmente trascendente la del atacante bosnio, que viene de firmar un doblete ante el Granada que le convirtió en el máximo realizador de Osasuna con cinco tantos, cuatro en Liga y uno en Copa.

"Tienen sendas lesiones. Jony tiene una lesión en el aductor y Budimir en el semitendinoso. Son dos lesiones musculares que vamos a ver cuánto tiempo pueden estar, pero sí que es un contratiempo porque, sobre todo en la parte ofensiva, estas dos bajas nos merman. No podemos ni celebrar en 24 horas una victoria, porque después de la alegría vienen estas dos lesiones. Pero bueno, a ver si se pueden recuperar pronto y a ver si también vamos recuperando gente que está fuera, como Darko, Adrián o el Chimy, que está mucho mejor, porque vamos a necesitar de todos", destacó Arrasate.

Estas dos bajas, por tanto, se suman a las de Adrián, el ex bético Darko Brasanac, Aridane, el meta Rubén Martínez y Chimy Ávila, que trabajaron este martes de forma individual dentro de sus respectivos procesos de recuperación. Pero no queda ahí la cosa, pues tampoco estará el lateral derecho Roncaglia por sanción y este martes también se ha confirmado la salida del club rojillo del central Raúl Navas, que ha rescindido para marcharse al Cartagena, justo en uno momento en el que su equipo no anda sobrado de efectivos en la zaga.