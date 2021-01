Borja Iglesias nunca se vio "fuera del Betis"

El 2021 sonríe, hasta el momento, al Betis. Es tal la inercia positiva del cuadro verdiblanco, que Pellegrini ve cómo se van sumando jugadores a la causa. El último, un Borja Iglesias que confía en que su doblete frente a la Real Sociedad sirva para olvidar definitivamente su sequía.

"Siempre he pensado que la solución era trabajar y seguir confiando en mí. Nunca he pensado en salir de un sitio hasta que no termina una temporada. He estado tranquilo, aunque ha habido momentos duros. El trabajo y la constancia pienso que dan sus frutos. Quiero seguir mejorando y creciendo", declaró el Panda' en declaraciones a Radio Marca Sevilla, añadiendo que: "He recibido mucho cariño de todos mis compañeros. Es muy especial. Me encontraba bien y sentía la sensación de salir y poder hacerlo bien. Fue especial. Un poco mágico incluso".

El gallego saborea de nuevo la vertiente positiva del mundo del balón después de un tiempo anclado en el lado amargo. "Siempre puedes pasar por una situación así. El fútbol es impredecible, son momentos. Hay que convivir con ellos y sacar cosas positivas. Ahora estoy contento y tratando de sacar cosas positivas para el equipo. Me siento feliz. La situación ha sido complicada, nunca he dejado de ser feliz, pero estoy muy muy contento estos días", declaró.

El mal momento de Borja Iglesias lo convirtió en uno de los nombres en la actualidad del Betis en este mercado invernal, surgiendo el Celta de Vigo como un destino futurible. Al respecto, señaló que: "Nunca me he visto fuera del club, ni he recibido ningún 'input' del club de que tuviera que salir, y eso me da mucha tranquilidad. Cuando las cosas no van bien es lógico que haya críticas, las asumo y convivo con ellas, las acepto, dentro del respeto. Siempre he pensado en que la solución era trabajar, seguir confiando en mí mismo. Es lógico que haya momentos de dudas, pero hay que combatirlas. Nunca en mi vida he pensado en salir de un sitio antes de que termine la temporada y este año no iba a ser menos. Estoy contento con el cariño de mis compañeros y sólo pienso en seguir creciendo".

El pontevedrés confía en continuar su mejoría. "Las circunstancias y el entorno condicionan; hay veces que la adaptación no es sencilla. A mí se me ha encasillado como un jugador estático y no lo soy; me gusta moverme, buscar los desmarques de ruptura... lo importante es combinar las dos variantes, el ataque posicional y todo lo demás. Estamos en ese camino y es positivo para todos", explicó.

Por último, el héroe bético en la reciente eliminatoria de Copa, afirma que le ilusiona un derbi en cuartos de final: "Sería muy bonito el jugar una eliminatoria de Copa contra el eterno rival, aunque puede darle un ataque al corazón a alguno de los dos bandos. Nos centramos en nosotros y lo que venga, lo pelearemos".