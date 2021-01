El esfuerzo de Camarasa para trabajar con Pellegrini.

Víctor Camarasa ha aprendido a sobrellevar el sufrimiento que supone recuperarse de una grave lesión y se alimenta de la ilusión de una vuelta lo más pronto posible para poder ponerse a las órdenes de Pellegrini. El centrocampista sufrió la rotura del menisco, ligamento lateral externo y el cruzado anterior, y a principios de septiembre fue intervenido. A partir de ahí inició un proceso que ya se alarga a los cinco meses.



A día de hoy, el futbolista valenciano, cedido en dos ocasiones por los verdiblancos, a Crystal Palace y Alavés, ya trabaja sobre el césped y toca balón, aunque, como el mismo confiesa, se siente "un poco patoso". Estos avances en su recuperación le permiten atisbar el final de un calvario que resumió de la menor manera posible en sus redes sociales con una interesante reflexión automotivante.



"En una semana hago cinco meses desde la operación. Es un camino largo, duro y en el que tienes que estar preparado mentalmente", señaló el de Meliana, que destaca la importancia de mantenerse fuerte psicológicamente: "Como diría Alex, es una lesión mental, estás cerca pero te ves lejos, tienes días mejores y días peores pero lo que está claro es que tienes que seguir por ti, por los que te están ayudando cada día y por lo que más te apasiona, tu trabajo".



En esta misma línea, se mostró satisfecho con el trabajo realizado y cuenta los días para sumarse al resto de la plantilla verdiblanca: "Creo que todo lleva su proceso, y que con LCA, menisco y lateral externo los plazos son muy buenos. Sigo trabajando para estar lo antes posible con mis compañeros. Ganas de @RealBetis".



Para terminar, revela que todavía le cuesta con el esférico, pero que forma parte de la recuperación: "Todavía, después de no muchas sesiones en campo, me siento un poco "patoso" pero según me dicen es normal".





Sigo trabajando para estar lo antes posible con mis compañeros. Ganas de @RealBetis ?? (2) — Victor Camarasa (@vicama8) January 28, 2021