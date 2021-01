La gira que "enamoró" al exbético Kaptoum

"Cuando New Englad Revolution llegó con una oferta, no lo pensé dos veces". Suena a la típica frase que todo jugador dice cuando llega a un equipo, pero ésta, del ex bético Kaptoum, tiene una base en la que sustentarse.

El centrocampista camerunés se desvinculó del club heliopolitano justo antes de que concluyera el mercado estival para poder así, como 'agente libre', fichar por quien quisiera. Sin embargo, no fue hasta hace sólo unos días que se comprometió con un club. Pese a que tenía ofertas de España, de Segunda división, el jugador prefirió dar un salto inusual para un futbolista con proyección, pero que cada vez están dando más jugadores: probar en la MLS.

Lo hará en uno de sus mejores equipos, el New Englad Revolution, el buque insignia de Massachusetts que este año entrena el exseleccionador norteamericano Bruce Arena.

Sin embargo, era una idea que ya tenía desde antes, desde que hizo una gira con el Betis al finalizar la temporada 18/19, la última de Quique Setién. En ella, el conjunto heliopolitano cerró la campaña venciendo al DC United (5-2) y al Chattanooga FC (4-3). Antes de eso ni se había planteado abandonar España, donde vivía desde los 11 años.

"Esa fue la primera vez que se me metió -poder jugar en USA- en la cabeza", asegura Kaptoum al prestigioso Boston Globe. "Me gustó lo que vi y el equipo que viniera a por mí no era importante. Cuando New Englad Revolution llegó con una oferta, no lo pensé dos veces", reiteraba el ex bético, que tenía palabras de elogio para el fútbol estadounidense: "La verdad es que Estados Unidos tiene buenas instalaciones, buenos campos, hinchas... dieron un buen espectáculo", dijo.

Entre los que le vieron en aquellos partidos estaba Richie Williams, entonces entrenador del equipo afiliado de DC United, y que ahora estará junto a Bruce Arena. Él ha sido clave para que el equipo pujara por el bético.

Una vez cerrado el pase, ya ha hablado con su nuevo entrenador y con el capitán, un Carles Gil que en su día también estuvo en la órbita bética, aunque acabó jugando en el Depor. "He jugado contra su hermano, Nacho. Tuvimos una charla y me dijo que es una ciudad muy buena, un buen equipo, que la gente del club es muy profesional y que la liga es muy interesante, muy técnica y de buen nivel competitivo", concluía.