LaLiga encumbra a 'hombre-récord' Joaquín y él responde

Debutó en el Siglo XX y el pasado sábado se estrenó como goleador en la tercera década del siglo XXI, Joaquín Sánchez sigue haciendo historia. Y lo bueno es que no se pone límite, ni tampoco un final.



Aunque no está participando tanto como la pasada campaña debido a las lesiones, sus momentos siguen siendo claves. En Anoeta entró la enderezar un partido que se escapaba y lo hizo con gol y asistencia en unos pocos minutos.



No sólo sigue siendo decisivo sino que sus números le sitúan con un lugar en la historia del fútbol español y mundial, y uno muy destacado en la propia Liga española. Ya es el segundo con mas partidos disputados en la historia de la competición y desde el pasado sábado, cuando superó al mítico Puskas, está entre cuatro goleadores más veteranos. De Zubizarreta le separan 56 partidos y de Donato, el goleador más veterano... menos de un año. A este ritmo, lo supera.



LaLiga, que le tiene como un icono, ya le ensalzó cuando superó al húngaro y le recordaba hoy algo que nadie ha logrado hasta ahora: haber marcado en cuatro décadas distintas en el campeonato. Y Joaquín no duda en responderle.



Todo un orgullo haber conseguido marcar en 4 décadas diferentes y convertirme en el único jugador de la historia de #LaLigaSantander en hacerlo ?? Muchas gracias @laliga por el reconocimiento ??



1991/2000: ??

2001/2010: ??

2011/2020: ??

2021/2030: ?? pic.twitter.com/CguWOZTV2B — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) January 29, 2021