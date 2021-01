El Betis trabaja en otra posible salida importante de última hora

"Uno nunca sabe hasta que se acabe el mercado", ha asegurado Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, durante la rueda de prensa de este domingo, previa al partido de LaLiga ante Osasuna.

El chileno, sabedor de la situación económica del club, en particular, y del fútbol, en general, como consecuencia de la crisis derivada por la pandemia, prefiere no pillarse los dedos. Pese a ello, apunta: "No parece que vaya a salir ninguno más, porque cada salida debilita como digo al plantel".

Pellegrini no es ajeno a lo que se cuece en el seno de la entidad, de ahí que aproveche su presencia ante los públicos para hablar con claridad, algo que siempre es de agradecer pues no todos los técnicos son así: "Cada salida de jugador del plantel lo debilita". Y como ejemplo, la salida de Sanabria: "Tonny era importante aquí y por distintos motivos tuvo que ser vendido. Es de los puestos que teníamos más cubiertos. Al final del año valoraremos su salida".

Pese a ello, las cuentas marcan el devenir de un mercado de enero por lo general austero para todos o casi todos, de ahí que cualquier oportunidad de poder hacer caja sin debilitar en exceso al equipo sería aprovechada a poco más de 24 horas para que cierre el mercado este lunes.

Y en ello anda la dirección deportiva verdiblanca, liderada por Antonio Cordón, tal y como aseguran fuentes solventes a la redacción de ESTADIO Deportivo. En la planta noble del Benito Villamarín trabajan en una posible salida de peso en estas últimas horas; una operación delicada que tiene prácticamente a todas las figuras de peso ocupadas hasta el punto de haber desatendido en este epílogo a otras cuestiones más secundarias.

Abierta la opción de que pudiera ser la marcha de un central, con Mandi, que queda libre, y Sidnei en una hipotética rampa de salida. Dichas fuentes aseveran que se trataría de un movimiento de mayor calado, de esos que ocupa la atención de la planta noble del equipo. Una versión que va en la misma línea de la expuesta por el entorno de Mandi en relación a su futuro, al menos en el mercado de enero.

Habiéndose marchado Sanabria, sólo Borja Iglesia y Loren ocupan la vanguardia verdiblanca. Un movimiento que descarta prácticamente por sí sólo la hipotética salida de un Loren Morón que lleva varios mercados con el cartel de transferible y con el que el Betis pretende hacer caja en un futuro no muy lejano.

Descartadas las salidas de un formidable Canales y de Fekir (al menos, la de este último, en enero), todas las miradas apuntan a un hombre como Willian Carvalho, al que el Benfica ya intentó repatriar a Lisboa a comienzos de este mercado y quien se encuentra en la órbita de algunos clubes de la Premier.

Cuestión de cuadrar unos números que si acaban encajando con las exigencias de Cordón, Haro y Catalán podrían acabar deparando la marcha 'in extremis' de Carvalho del Betis.