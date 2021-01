Pellegrini, más cerca de Schopenhauer que de Russell

Semana ésta, la primera de febrero, capital para los intereses del Betis en el tobogán que dibuja la temporada de los verdiblancos, que arrancaron plenos de confianza y moral un curso que, allá por noviembre, recordaba ya sospechosamente al fiasco de la 19/20. Manuel Pellegrini, cuando el viento soplaba más en contra, dio la vuelta a la situación como a un calcetín, logrando que su equipo cambiara de año a la par que de mentalidad. Y en ésas siguen en Heliópolis, invictos y en cuartos de la Copa del Rey, obrando una estrechez mayor si cabe del calendario que obliga a exprimir al máximo una plantilla castigada por las lesiones y el coronavirus. Osasuna (este lunes), Athletic (el jueves) y Barcelona (el domingo) aparecen en el horizonte inmediato para condicionar un guion que se escribe sobre la marcha.

Momento para tomar decisiones, que el chileno siempre ha orientado a la inmediatez, mostrándose más partidario del idealismo radical que de la lógica analítica, al menos en lo que a las elecciones se refiere, haciendo suya la frase que acuñara Schopenhauer ("el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos") para desdeñar la de Russell ("lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar"). Dos filosofías contrapuestas, habida cuenta de que el inglés sucedió al alemán y contravino casi todo lo que disponía su colega de origen polaco. Casa en cierta forma el ideario del 'Ingeniero' con el del precursor del pesimismo decimonónico, al menos en la parte en que éste defiende el voluntarismo introspectivo en busca de la mejor solución para cada tesitura (por mucho que abogue después por coartar el libre albedrío) antes que con la opción posterior, por muy clarificadora y sencilla que parezca.

Valga este batiburrillo para inferir que Pellegrini optará seguramente por no priorizar la Copa y, dentro de LaLiga, por no pensar en el todopoderoso antes que en el colista. Fekir, el único apercibido, se apuntaría probablemente a no arriesgar frente a Osasuna para tratar de ser importante en el pase a semifinales y en el choque ante un Barça de Champions, pero accesible. Sin embargo, el míster andino, que practicará rotaciones atendiendo a la enfermería y a las cargas de trabajo, suele instar a que el partido más inmediato es siempre el importante. Entre otras cosas porque desandar lo mucho recorrido en este 2021 puede ser contraproducente hasta límites insospechados, un peligroso punto de inflexión que se cargue la dinámica y, quién sabe, quizás todas las opciones de prosperar. Porque, de ganar a los navarros, Europa estará mucho más cerca, igual que ocurrirá si, con esa inercia feliz, se supera a partido único al conjunto vizcaíno para acariciar, a tres compromisos vista, un título y un pasaporte continental. Con esas dos muescas, el revólver aparecería el fin de semana tan engrasado como calibrado en las manos béticas, prestas a un último disparo de los que retumban de verdad.

Deportivamente hablando, no van a llegar a la jornada 21 los lesionados Dani Martín, Camarasa (de larga duración ambos), Bartra, Bravo, Sidnei y Guido Rodríguez, aunque, al menos, Aitor Ruibal ha superado ya su dolencia de tobillo y se presenta como candidato a relevar a la última víctima del Covid-19, el enrachado Lainez, otro que obliga a refrescar el once. Vuelven del descanso copero Miranda y Loren, si bien Borja Iglesias podría desbancar al marbellí tras su doblete en la prórroga ante la Real Sociedad, como ya sucediera en la primera vuelta, cuando marcó en Pamplona y luego saltó de inicio contra el Villarreal. Atrás, las cosas están meridianamente más claras, con Emerson, Mandi, Víctor Ruiz y el olivarense escoltando a Joel, único portero sano de la primera plantilla. Paul debe seguir en el eje, acompañado por Canales o por un mediocentro más defensivo, William Carvalho o Guardado. De decantarse por la vía conservadora, el cántabro y Fekir compondrían la media punta, optando Joaquín, Tello y Ruibal a la última plaza; de usar otra vez al '10' en la sala de máquinas, habrá doble oportunidad para los que no estaban jugando por detrás de una punta de lanza en la que Loren y el 'Panda' parten, como mínimo, en igualdad de condiciones. Osasuna, por su parte, llega a Heliópolis mermadísimo en todas sus líneas, pues sólo recupera a Adrián, mientras que Arrasate, que ha citado a 16 jugadores de campo y tres porteros, continúa con las ausencias por lesión de Rubén Martínez, Aridane, Roncaglia (también lesionado de cierta consideración), Brasanac, Lucas Torró, Jony, Budimir y el 'Chimy' Ávila.

ALINEACIONES PROBABLES:

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Paul, William Carvalho; Fekir, Canales, Aitor Ruibal o Tello; y Borja Iglesias.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Oier, Moncayola; Kike Barja, Roberto Torres o Iñigo Pérez, Rubén García; y Calleri.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego).

Estadio: Benito Villamarín.

Fecha, hora y TV: Lunes 1 de febrero, 21:00 h (Gol).