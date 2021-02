El esfuerzo de Francis para superar su pesadilla

El Betis anunció el pasado mes de octubre la rescisión del contrato de Francis Guerrero, después de que la temporada pasada militara durante la segunda mitad del curso cedido en el Almería. La situación económica del club con motivo del coronavirus y la complicada situación del lateral derecho empujaron a la entidad verdiblanca a rescindir el contrato de un canterano en el que no se contaba.



Una decisión que, a tenor de los expuesto luego por Radio Marca, se tomó de manera unilateral por parte del club, lo que llevó al de Coín a denunciar al Betis en los juzgados. El lateral, quien llegara a jugar 43 partidos con el primer equipo del Real Betis Balompié, tiene una rodilla en unas condiciones muy delicadas pese a sus 24 años. Los tratamientos conservadores realizados hasta ese momento no habían tenido el efecto esperado, siendo necesario pasar por quirófano y someterse a una delicada intervención. Tras no llegar a ningún tipo de acuerdo entre las partes, el Betis optó por darle la carta de libertad.

Francis, para rescindir, proponía al Betis recibir la carta de libertad con una rebaja de lo que debe percibir por su contrato, después de que la dirección deportiva del Betis lo renovara hasta 2023 en febrero de 2019. El club, por su parte, pretendía que el futbolista se acogiera a la invalidez por sus problemas de rodilla, los cuales eran suficientemente graves como para ello.



Aceptar eso, lógicamente, suponía poner fin a su carrera profesional, haciéndose el seguro cargo de sus emolumentos. Esa opción, en cambio, no pasa por la cabeza de Francis a sus 24 años, por lo que trabaja duro diariamente para superar esta pesadilla que vive actualmente.