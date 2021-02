La confesión de Guardado: "Pinche coronavirus, me tenía bien jodido"

Con Diego Lainez, el último en caer, son ya doce los jugadores del Betis que han dado positivo por coronavirus desde que surgió la pandemia. Todos ellos lo han pasado de forma asintomática, aunque más allá de lo físico, la enfermedad supone un desgaste mental que también afecta al futbolista, como ha reconocido Andrés Guardado, uno de los afectados en la plantilla bética en este pasado mes de enero.

"En el encierro, mentalmente, decía 'sí, me siento jodido', me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus, me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) subí la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya", ha narrado el futbolista mexicano en un vídeo de Youtube junto a su esposa, Sandra de la Vega.

"Mentalmente eso me estaba matando. Este año me ha costado arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr", añadió el centrocampista mexicano, temeroso especialmente por la posibilidad de que él pudiera contagiar a otras personas: "Nosotros desde que empezó la pandemia nos hemos cuidado bastante y nos hemos relacionado con nuestra gente más cercana y ya está, porque uno lo pasa y gracias a Dios lo pasó bien, pero te empieza a dar el susto de '¿y a quién chingados contagié?', y sentí la responsabilidad de que, por mi culpa, se contagie más gente y que tenga síntomas fuertes, que la pase mal".

En el plano deportivo, además, el coronavirus ha supuesto una nueva piedra en el camino de un futbolista que esta campaña ha visto descender su protagonismo en el Betis, lo que ha hecho que clubes importantes de Brasil o Turquía hayan llamado recientemente a su puerta de cara un posible fichaje para el próximo curso, pese a tener contrato en Heliópolis hasta 2022.

"Empecé la pretemporada muy bien, un día antes de la primera jornada que iba a iniciar me lesiono. Regreso, voy con la selección, juego un par de partidos y un día antes de mi regreso al Betis me volví a lesionar. Regreso, jugué tres partidos seguidos, me empiezo a sentir bien y todo jugando de titular y pum€ coronavirus", ha recordado a modo de resúmen un Guardado que, pese a todo, cuando ha estado disponible ha sido pieza importante para Pellegrini.