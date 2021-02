'Fumata verdiblanca' por Rui Silva, primer fichaje del Betis para la 21/22

No habrá comunicación oficial al respecto por expreso deseo de las partes, aunque es ya un secreto a voces que Rui Silva se ha convertido de manera virtual en el primer fichaje del Real Betis para la temporada 2021/2022. Como Pau López hace tres años (luego, pero ese verano, también a Joel), los verdiblancos potencian su portería a coste cero con una de las 'gangas' del mercado, una operación que ha sufrido muchísimos vaivenes y que llegó a estar en peligro por la inmensa competencia, aunque, finalmente, el portugués ha sido fiel a su palabra y respetado el compromiso adquirido prácticamente desde la anterior ventana de transferencias.

A punto de cumplir 27 años y en el mejor momento de su carrera, el de Maia desea terminar su andadura en el Granada sin sobresaltos mediáticos. No renovó y no lo hará ya, pero le debe un respeto al club que le dio la oportunidad de saltar a la elite. Rival por Europa de los heliopolitanos, pese a que el fichaje es a todas luces legal desde el 1 de enero al terminar contrato un semestre más tarde, habrá discreción mientras los objetivos estén en juego, aunque ya está todo firmado y no corre peligro de romperse. Incluso, los desmentidos y el 'silenzio stampa' instalado recientemente en su entorno se ha transformado en una confirmación 'sotto voce', con lo que los indicios son pruebas tangibles.

Como se publicó la semana anterior, el precontrato entre el Betis y Rui Silva incluía una cláusula por la que el cancerbero podía romperlo abonando una indemnización modesta mientras estuviese abierto este último periodo de fichajes. Desde el 2 de febrero, el acuerdo se activa ya en toda su extensión, por lo que cualquier club que quiera llevarse al internacional luso de nuevo cuño habrá de hacer frente a su cláusula de rescisión, superior a los 30 millones de euros y, según algunas fuentes, de cerca del doble en determinadas circunstancias. Ya en 2018, el Tottenham lo intentó con Pau López, pidiendo los verdiblancos los 30 kilos que luego le sacó a la Roma.

Aunque Atlético de Madrid, Inter de Milán, Oporto y Everton aparecieron con fuerza a última hora, Rui Silva ha mantenido su apuesta por el Betis, valorando la posibilidad de seguir siendo titular aquí y el riesgo de afrontar aventuras más dudosas en otros destinos, quizás con más dinero de por medio y más prestigio internacional. Con todo, el todavía portero nazarí verá aumentados sus emolumentos considerablemente aquí, como ya se desveló en ESTADIO, fruto también en su día de la primicia del compromiso, que será por cuatro temporadas y una quinta posiblemente opcional, si bien otras fuentes hablan directamente de cinco.

En julio, por cierto, Antonio Cordón y, si todo sigue igual de bien, Manuel Pellegrini deberán decidir qué hacer con los cuatro ocupantes de la meta que se reunirán en La Palmera: Rui Silva, Bravo, Joel y Dani Martín. El chileno y el getafense, con un año de contrato todavía, pondrán su futuro a debate, siendo la última posibilidad del Betis, al menos con el ahora titular, de obtener algún rédito. El asturiano, muy castigado por las lesiones en los últimos meses, es carne de cesión muy a su pesar.